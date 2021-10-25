В микрорайоне Парковом в Челябинске построят новый детский сад

Всего в городе возводят девять дошкольных учреждений

В Челябинске в микрорайоне Парковом заключили контракт на строительство нового детского сада на 150 мест на улице Шмакова. Уже на этой неделе подрядчик начнет подготовительные работы. Всего в Челябинске строят девять детских садов, сообщил сегодня, 25 октября, на аппаратном совещании начальник управления капитального строительства Василий Беспалов.

«В Челябинске продолжается строительство девяти детских садов, два из них в микрорайоне Парковом. Это детский сад по улице Хариса Юсупова со строительной готовностью 87% и детский сад по улице Бейвеля в микрорайоне № 54 на 150 мест со строительной готовностью 40%. Также на прошлой неделе заключен контракт на строительство детского сада на 150 мест по улице Шмакова в микрорайоне № 55, тоже в Парковом, на этой неделе подрядчик планирует начать подготовительные работы»,— уточнил чиновник.

Что касается остальных детских садов, то строительство учреждения на 290 мест по улице Гранитной уже завершено, сейчас проводится итоговая проверка. В этом году также планируют ввести в эксплуатацию детский сад по улице Горького на 120 мест, на данный момент его строительная готовность составляет около 45%. Как отметил Василий Беспалов, эти сады администрация города строит собственными силами.

«Еще застройщики возводят четыре детских сада. Детский сад на 300 мест в микрорайоне № 57, строительная готовность 75%, коробка здания завершена, ведутся отделочные работы и работы по прокладке инженерных сетей. Детский сад на 290 мест в микрорайоне 49б, это тоже Парковый. Строительная готовность около 40%, закончен монтаж коробки, начинаются работы по прокладке инженерных сетей и благоустройству. Это те сады, выкуп которых запланирован на этот год. В микрорайоне „Лейк Сити“ в Чурилово общая готовность детского сада около 22%, ведутся работы по устройству первого этажа. В детском саду в микрорайоне Академ Риверсайд ведутся работы по устройству фундамента здания, готовность около 7%»,— продолжил чиновник.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила, чтобы все работы по детским садам на улицах Гранитной и Горького были завершены до конца ноября, чтобы было время исправить какие-то недочеты и вовремя сдать учреждения в эксплуатацию.