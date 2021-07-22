Две компании из Челябинска получат кредиты на строительство домов по льготной ставке

Программа поддержки была запущена по инициативе президента РФ в начале 2021 года

Два проекта жилищного строительства челябинских застройщиков выбрала межведомственная комиссия Минстроя РФ для предоставления им проектного финансирования на льготных условиях, сообщает ДОМ.РФ. Речь идет о компаниях ООО «СЗ „ЧеСтр“» и ООО «ЭкоСити». Всего в программу, оператором которой является ДОМ.РФ, вошли 8 новых жилых комплексов в четырех регионах страны, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Компания «СЗ „ЧеСтр“» возводит многоэтажный дом по ул. Бейвеля в Курчатовском районе Челябинска. Сдать его планируют в IV квартале 2022 года (выдача ключей — в апреле 2023 года). Вторая компания — ООО «ЭкоСити» строит дом в микрорайоне Вишневая Горка в Сосновском районе. Ввод в эксплуатацию запланирован на I квартал 2022 года (выдача ключей — июль 2022 года).

«Перед нами стоит амбициозная задача по созданию нового, качественного и комфортного жилья в рекордных масштабах по всей стране. Поддержка низкомаржинальных проектов в этих условиях, с одной стороны, помогает ряду субъектов РФ нарастить темпы и объем жилого строительства, а с другой — обеспечивает для людей возможность приобретать качественное и доступное жилье вне зависимости от региона, города, населенного пункта», — подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Программа поддержки низкомаржинальных проектов строительства жилья запущена по инициативе президента РФ Владимира Путина в январе 2021 года. На возмещение недополученных доходов по кредитам из средств федерального бюджета банкам выделено 6,3 млрд руб. Ожидается, что эта мера позволит дополнительно построить несколько миллионов кв. м жилой недвижимости в регионах с недостаточным предложением жилья.

Автор: Даниил Паньков