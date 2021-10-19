ДОМ.РФ проведет реновацию трех территорий в Челябинской области

Договоры на реализацию проектов КРТ планируют заключить в ближайшее время

Правительственная комиссия согласовала реализацию 13 проектов комплексного развития территорий (КРТ) с общим градостроительным потенциалом 2,7 млн кв. м жилья в 11 регионах России. Застройку проведут на землях ДОМ.РФ, подготовленных специалистами Единого института развития в жилищной сфере.

По данным пресс-службы организации, проекты КРТ реализуют в республиках Калмыкия, Марий Эл и Чувашия, Забайкальском и Хабаровском краях, Калужской, Кировской, Псковской, Томской, Тюменской и Челябинской областях. Участки общей площадью более 342 га, ранее имевшие статус неиспользуемых, будут застраиваться многоквартирным жильем и инфраструктурой с учетом эффективного механизма КРТ. При разработке архитектурно-градостроительных концепций развития территорий учтут потребности конкретных муниципалитетов — например, дефицит объектов социальной инфраструктуры. Аукционы на право заключения договоров КРТ ДОМ.РФ планирует объявить в конце 2021 — начале 2022 года.

«ДОМ.РФ активно работает над внедрением механизма комплексного развития территорий, который позволяет более эффективно вовлекать в оборот федеральные земли и ускоряет запуск новых проектов строительства жилья в регионах. В ближайших планах у ДОМ.РФ работа с территориями, на которых будет реализовано более 70 проектов с градостроительным потенциалом 13,6 млн кв. м жилья», — прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ДОМ.РФ, в Челябинской области реализуют три проекта КРТ.

«В Челябинской области на сегодняшний день планируется реализовать три проекта: один — в Челябинске (ул. Волгоградская, 25, площадь — 6,5 га) и два — в Сосновском районе (общая площадь — 19,7 га) с общим градостроительным потенциалом 200 тыс. кв. м. Механизм комплексного развития территорий (КРТ) позволит ускорить запуск строительства нового жилья. Проекты, которые будут реализованы с использованием этого механизма, будут разрабатываться застройщиками в соответствии с первичной градостроительной проработкой участков и технико-экономическими показателями, проработанными специалистами ДОМ.РФ. Реализация проектов ведется в тесном взаимодействии с властями региона», — рассказали информагентству в ДОМ.РФ.

Добавим, что поправки в Градостроительный кодекс РФ, регулирующие использование механизма КРТ, в том числе на федеральных участках, внесли в декабре 2020 года. Нормы не только позволяют увеличивать объемы ввода жилья, но и помогают создавать новое качество жизни в регионах. ДОМ.РФ по поручению правительства России с 2008 года занимается вовлечением в оборот федеральных земель.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о проектах комплексного развития территорий, которые в Челябинской области будут реализованы первыми. Застройка запланирована в трех районах регионального центра — в Ленинском, Советском и Калининском. Кроме того, строительство жилого комплекса в Тракторозаводском районе рядом с перекрестком улицы Танкистов и проспекта Ленина также проведут в рамках механизма КРТ. Всего в Челябинске 32 участка, где возможно проведение комплексного развития территорий.