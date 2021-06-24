Суд подтвердил запрет на строительство 25‑этажного дома напротив ЧелГУ

Здание возводили с нарушениями

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность требований прокуратуры области о признании недействительным разрешения на строительство 25-этажного дома с подземной парковкой на улице Братьев Кашириных, 102в. Объект не отвечает нормативным требованиям, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Вопреки требованиям градостроительного законодательства представленная застройщиком для получения разрешения в орган местного самоуправления проектная документация не отвечала специальным нормативам. При ее подготовке не были учтены нормы пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Не предусматривалось необходимое количество пожарных подъездов, а проектируемые проезды по ширине не отвечали нормативам. Отсутствовали площадки для отдыха, сбора коммунальных отходов, парковки транспортных средств», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В прокуратуре также отметили, что разрешение на строительство администрация Челябинска выдала неправомерно и с грубыми нарушениями закона.

Высотное жилое здание планировали возвести напротив главного корпуса ЧелГУ. План озвучили в октябре 2019 года. К строительству негативно отнеслись жители близлежащих домов. Они выступали против уплотнительной застройки. Прокуратура в январе 2020 года подавала иск против мэрии из-за выданного с нарушениями разрешения на строительство. Летом в администрации сообщали о прекращении работ и консервации объекта.

Построить 25-этажный дом намеревалось ООО «Специализированный застройщик „Домострой“» из Магнитогорска. По данным базы «ЛИК: эксперт», эта компания принадлежит Сергею Владимировичу Лакницкому, брату Олега Лакницкого, который застраивал микрорайон Академ Riverside.