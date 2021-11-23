В Челябинске назначили публичные слушания по городскому бюджету на 2022 год

Обсуждение пройдет онлайн 7 декабря

Публичные слушания о бюджете Челябинска на 2022 год и на плановый период 2023—2024 годов пройдут 7 декабря в 14:00 в онлайн-формате по видеосвязи. Дату слушаний назначили депутаты Челябинской городской думы на заседании.

Большую часть бюджета — 77,2%, или 33,6 млрд рублей, направят на развитие социальной сферы. В 2022 году преимущественная часть средств уйдет на систему образования — 53,6% (23,3 млрд рублей) и социальную политику — 17,9% (7,8 млрд рублей). Доходы бюджета в следующем году предусмотрены в размере 42,8 млрд рублей, расходы — 43,6 млрд рублей. Дефицит составит 784,2 млн рублей.

Также на заседании Гордумы Челябинска рассмотрели вопрос об увеличении в этом году объема доходов бюджета города на 157,7 млн рублей за счет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения и межбюджетных трансфертов. Кроме того, на 220 млн рублей сокращен дефицит бюджета Челябинска. Выделены средства на покупку нежилого помещения под библиотеку в микрорайоне Тополиная Аллея и обустройство площадки для выгула собак в парке «Металлург» имени Тищенко.

Вместе с тем депутаты приняли решение об увеличении платы за содержание жилого помещения для арендаторов по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда. Также коммунальная плата повысится для собственников, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или об установлении размера платы. Категория таких домов в Челябинске составляет около 7%. Действующую плату за содержание жилого помещения перечисленных категорий домой увеличат на 3,7%. Сумма составит от 19,46 рублей до 26,14 рублей за квадратный метр в зависимости от видов благоустройства домов. Плата по новому тарифу будет начисляться с 1 января 2022 года.