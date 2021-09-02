Мэрия Челябинска утвердила проект реновации квартала в Металлургическом районе

В течение пяти лет территорию застроят высотками

Постановление об утверждении документации по планировке территории в границах улиц Сталеваров, Пекинской, Дегтярева, Беломорской в Металлургическом районе Челябинска опубликовано на сайте администрации города. Речь идет о квартале, где проведут реновацию. Специализированный застройщик «Икар», выбранный мэрией в июне этого года, снесет шесть старых домов. На их месте построят жилые высотки, детский сад, спортивный клуб и инженерные объекты.

Общая площадь территории под реновацию составляет 21,6 тыс. кв. м. Согласно документации, два многоквартирных дома будут иметь высоту 8—11 этажей и площадь 8,7 тыс. кв. м и 7,7 тыс. кв. м, три (площадью по 7,9 тыс. «квадратов») — 11—14. В жилых зданиях обустроят встроенные объекты социально-бытового обслуживания населения.

Детский сад будет рассчитан на 265 мест. Площадь двухэтажного здания составит 2,1 тыс. кв. м. Спортивный клуб будет одноэтажный — 310 кв. м. Также в квартале будут объект социально-бытового обслуживания населения (два этажа, 280 кв. м) и центральный тепловой пункт (один этаж, 386 кв. м).





Утвержденную администрацией документацию используют для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования объектов. Также в постановлении есть поручение присвоить будущим зданиям адреса.

Отметим, что дома № 86а, 84а и 86б на улице Сталеваров уже признаны аварийными. Расселить и снести их за свой счет должна компания «Икар». На эту работу отводится 20 месяцев с момента подписания договора о развитии застроенной территории. Дома № 82, 86, 88 не признаны аварийными. Но по договору об освоении застроенных территорий инвестор также обязан их расселить и затем снести, чтобы на их месте построить новые дома. На эти работы у застройщика есть 48 месяцев с момента подписания договора с мэрией. Согласно протоколу проведенных летом торгов, «Икар» предложил провести работы за 902,2 тыс. рублей при начальной стоимости в 876 тыс. рублей. На реновацию квартала дается 5 лет.

В администрации Челябинска отмечали, что этот проект развития застроенной территории является одним из последних, которые город проводил в рамках ранее действующего законодательства. Далее обновлением жилого фонда будут заниматься в рамках КРТ — комплексного развития территории. Законопроект об этом Законодательное собрание Челябинской области утвердило в апреле. Новые правила предусматривают специальные программы сноса и реконструкции не только ветхого жилья, но и морально устаревших зданий. Предполагается, что местные администрации смогут решать, в каких кварталах нужно провести реновацию. Под снос могут пойти на 60% изношенные многоэтажные дома, строения с неисправной канализацией или водоводом, типовые объекты, построенные до 1980 года, садовые дома.

Города и районы Челябинской области подготовили список из 25 территорий, которые нуждаются в комплексном развитии. В Челябинске определили 16 таких участков. В этом году реновацию планируют провести в районе заброшенного элеватора в Советском районе, на Копейском шоссе рядом с поселком ЧКПЗ, на Каширинском рынке.