В Челябинске с аукциона продали два недостроя в Чурилово

Жилые дома сдадут в эксплуатацию за три года

Победителем аукциона по продаже двух недостроенных домов в микрорайоне Яблочный (Чурилово) стал специализированный застройщик «Каскад». Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска. Объекты были изъяты у компании «ЧелСИ» (ПКО «Челябинск-стройиндустрия») по решению Арбитражного суда Челябинской области после иска от комитета по управлению имуществом и земельными отношениям.

Два недостроенных дома находятся на улице Яблоневой. У первого площадь застройки 657,6 кв. м и начальная цена продажи 4,4 млн рублей, у второго — 887,2 кв. м и 5,9 млн рублей. «Каскад» получил объекты, предложив 26,3 и 36 млн рублей соответственно. Оба имеют 39%‑ю степень готовности. Жилье ждут 172 дольщика.

«Средства, полученные от продажи объектов, будут направлены предыдущему собственнику за вычетом расходов на проведение аукциона. Новому владельцу дается три года, чтобы завершить строительство», — отметили в пресс-службе администрации города.

СЗ «Каскад» работает с 2016 года. Компания является застройщиком домов на улице Солнечной и «Все свои», жилых комплексов «Зеленый квартал», «Макеев», «Новое поколение», «Плодушка», «Самоцвет». По данным сайта ДОМ.РФ, сданы 23 высотки, еще одну — на Краснопольской площадке — введут в эксплуатацию к концу этого года.



Добавим, что мэрия Челябинска ведет работу с «замороженными» недостроями, находящимися на участках, где прекращено действие договоров аренды. Такие объекты изымаются через продажу с публичных торгов. В ближайшее время ожидается реализация одного из старейших долгостроев — шестиэтажного здания на улице Васенко, 94, которое строила компания Артура Никитина «Стройсвязьурал 1».