В Ленинском районе Челябинска закончат стройку «замороженного» жилого дома

Новый инвестор должен завершить объект в течение трех лет

Администрация Челябинска провела аукцион, на котором был продан недостроенный жилой дом по улице Дзержинского в Ленинском районе. Новый владелец должен завершить строительство объекта в течение трех лет. Об этом сообщили в городской администрации.

Речь идет о недострое в жилом комплексе «Дом на Дзержинского». ООО «ПКО „ЧелСИ“» планировало возвести два дома: один — разной этажности (от пяти до девяти этажей) и один — 14-этажную высотку с магазинами на первом этаже. Но компания возвела только один дом, затянув сроки передачи квартир дольщикам. Готовность второго дома на сегодня, 9 июля, составляет всего 8 процентов. Пострадавших дольщиков на этом объекте нет. Территория, которая находится рядом с дорогой и трамвайными путями, уже несколько лет огорожена забором.

«Вчера, 8 июля, состоялся аукцион по продаже объекта незавершенного строительства со степенью готовности 8%, расположенного по улице Дзержинского, стр. № 57. Собственник данного недостроя — ООО «ПКО „Челябинск-стройиндустрия“» — планировал построить здесь жилой дом по индивидуальному проекту с магазином на первом этаже», — уточнили в мэрии.

Начальная цена аукциона составляла 17 751 949,49 рубля. На участие в торгах в комитет по управлению имуществом и земельным отношениям было подано девять заявок. Победителем признали ООО специализированный застройщик «Стройарсенал». Предложенная им цена за объект составила 40 474 381,49 рубля. Договор купли-продажи будет заключен в понедельник, 12 июля.

«По правилам проведения публичных торгов средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона, будут переведены бывшему собственнику после государственной регистрации перехода права», — добавили в администрации Челябинска.

Напомним, в этом году администрация Челябинска проводит большую работу по изъятию долгостроев, в отношении которых прекращено действие договоров аренды, через аукционы.