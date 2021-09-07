Крупного дорожного подрядчика в Челябинске банкротят из‑за долга в 800 тыс. рублей

Арбитражный суд зарегистрировал иск о финансовой несостоятельности «Строймеханизации»

Арбитражный суд Челябинской области зарегистрировал иск индивидуального предпринимателя из Челябинска Владимира Лаленкова о банкротстве ООО «Строймеханизация». Бизнесмен заявил о задолженности в 842,7 млн рублей. Дата рассмотрения пока не назначена. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам суда, долг «Строймеханизации» перед Владимиром Лаленковым образовался в рамках выполнения договора субподряда. Индивидуальный предприниматель выполнял озеленение в рамках благоустройства на одном из объектов «Строймеханизации». Контракт на 656 тыс. рублей заключили в сентябре прошлого года. По техническому заданию нужно было до октября высадить деревья и кустарники. Ответчик работы оплатил частично — 328 тыс. рублей. После этого субподрядчик выполнял дополнительные работы, которые также оплатили не полностью.

В июле этого года Владимир Лаленков отсудил у «Строймеханизации» свои 478 тыс. рублей. В конце августа «Строймеханизация» обжаловала это решение в апелляционной инстанции. Иск оставили без движения из-за ошибок, допущенных юристами фирмы.

По данным базы «СБИС», ООО «Строймеханизация» на 58% принадлежит племяннице известного челябинского предпринимателя Сергея Вайнштейна — Валерии Вайнштейн. 30% владеет ООО «Сервис-поставка Урал», а 11,8% уставного капитала записано на Владимира Гамольского. В 2020 году выручка «Строймеханизации» составила 2,8 млрд рублей. Компания в 2019-м выиграла 11 контрактов на уборку улиц в Челябинске и строительство социальных учреждений на общую сумму 3,8 млрд рублей. В 2020 году организация заключила четыре контракта на 228 млн рублей, а также была субподрядчиком по строительству инфекционной больницы в Малой Сосновке. В этом году подрядчик получил шесть договоров по строительству дорог на общую сумму более 2 млрд рублей. Самый большой контракт фирмы сейчас — благоустройство набережной реки Миасс за филармонией.

ИА «Первое областное» направило запрос в пресс-службу «Строймеханизации» с просьбой прокомментировать информацию о банкротстве. На момент публикации материала ответ не поступил.