ЮУрГУ и автозавод «Урал» откроют совместную лабораторию в челябинском кампусе

Специалисты займутся разработкой инноваций в сфере машиностроения

В межуниверситетском кампусе в Челябинске появится совместная лаборатория ЮУрГУ и миасского автозавода «Урал». Там будут разрабатывать инновационные решения в области машиностроения, обучать студентов и аспирантов, проводить проекты с участием других предприятий отрасли. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области.

«В 2023 году университет выиграл конкурсный отбор в федеральную программу „Передовые инженерные школы“. Ее цель — подготовка высококвалифицированных инженеров нового поколения, способных обеспечить технологический суверенитет страны. Наша школа называется „Сердце Урала“»,— отмечает ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.

Автозавод направит на создание лаборатории не менее 100 миллионов рублей. На эти средства купят современное исследовательское оборудование и техническое оснащение. ЮУрГУ обеспечит кадровый состав и темы для научно-производственной деятельности.

Первую лабораторию будущего кампуса — интернета вещей — открыли в ноябре 2023 года. Сообщалось, что там запустят также центр промышленного дизайна, дата-центр искусственного интеллекта, лабораторию медицинских инноваций. Сразу несколько площадок планирует открыть Южно-Уральский государственный медуниверситет. Три лаборатории запустят для развития робототехники.

Межуниверситетский кампус мирового уровня строят в рамках нацпроекта «Наука и университеты» и при поддержке губернатора и правительства Челябинской области. Нацпроект реализуется по решению президента РФ. Кампус объединит ЮУрГУ, ЧелГУ, ЮУрГАУ, ЮУГМУ, МГТУ имени Г. И. Носова и МИДиС. В марте 2024 года сдадут первые две гостиницы. Всего на территории городка будут девять гостиниц, учебно-научный корпус и многофункциональный комплекс. Строительство кампуса планируют завершить к концу 2025 года, а откроется городок в 2026-м.