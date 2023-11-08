Челябинский межуниверситетский кампус достроят к концу 2025 года

Первые два корпуса — общежития для студентов — должны сдать в 2024 году

В следующем году в Челябинске планируют ввести в работу первые два корпуса межуниверситетского кампуса, а сам объект должны достроить до конца 2025 года. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел площадку, где идет возведение первой очереди студенческого городка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.







Глава региона в ходе объезда вместе с представителями концессионера и подрядчика отметил, что строители справляются с поставленными задачами. После он провел совещание по вопросу возведения кампуса.





«Проектирование второго этапа, это тоже общежития, порядка 60 тысяч квадратных метров, в настоящий момент завершено. Процесс идет, держим его на постоянном контроле. Третий этап — это современный научно-образовательный комплекс — все то пространство, где студенты будут учиться и заниматься научной деятельностью. Третий этап находится в стадии проектирования. Все основные технологические решения по научно-образовательному корпусу приняты. Сформирован пул предприятий-партнеров. Проектирование необходимо завершить в соответствии с утвержденными сроками. Завершение строительства — конец 2025 года, в 2026 году объект должен начать работать», — сказал Алексей Текслер.

Межуниверситетский кампус является ключевым проектом для развития региона. Алексей Текслер уточнил, что два корпуса для студентов уже построены, и сейчас идет отделка помещений. Общежития сдадут весной 2024 года.

Губернатор поблагодарил за совместную работу представителей концессионера, которым является Банк ВТБ.

«Нам очень нравится проект, хотя он требует напряженной работы, учитывая сроки. Мы активно вовлечены в проект и настроены на дальнейшую плодотворную работу по его совместной реализации», — отметил член Правления Банка ВТБ Виталий Сергейчук.

В кампусе будет три основных научных направления: специальное машиностроение, новые материалы и живые системы (экология, биология, генетика). Сквозной компетенцией выступают ИТ-технологии и искусственный интеллект, которые будут соединять все направления на одной платформе.

Кампус — это 120 тыс. квадратных метров пространства для студентов с жилыми помещениями на 3400 человек, учебно-научным комплексом, многофункциональным центром с модульными конференц-залами, коворкингами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды. Ими также могут пользоваться все жители.