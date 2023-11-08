В межуниверситетском кампусе Челябинска 40 предприятий откроют свои лаборатории

Подготовка будет вестись по современным профессиям

К 2025 году в Челябинске достроят межуниверситетский кампус. Ведущие предприятия региона откроют там свои лаборатории. Уже достигнуты договоренности о запуске 40 исследовательских центров. Об этом глава Южного Урала Алексей Текслер рассказал во время проекта «Час с губернатором».

«Мы проработали 40 лабораторий с нашими ведущими предприятиями, мы с ними уже договорились, что они будут их патронировать. Для того, чтобы по самым современным профессиям готовить специалистов. В 2026 году первые студенты пойдут в новый кампус»,— отмечает Алексей Текслер.

В своих лабораториях предприятия Челябинской области смогут интегрировать студентов в производственные процессы — разрабатывать проекты на основе машинного зрения, решать проблемы очистки технологической воды, развивать технологии черной и цветной металлургии, новые материалы для медицины, реинжиниринг транспортных средств.



Первая лаборатория уже открылась. Ее запустили в ЧелГУ. Лаборатория интернета вещей inSmart будет заниматься разработкой и внедрением устройств для проектов «Умный дом» и «Умный город». После открытия кампуса эта лаборатория расширит свои площади.

Межуниверситетский кампус строят возле ЧелГУ. Первые здания уже появились — это семиэтажные гостиницы для проживания студентов. В 2024 году начнется строительство учебно-научного корпуса и модульных конференц-залов.

Добавим, что в первой половине 2024 года планируется построить 19 объектов для кампусов мирового уровня в Москве, Калининграде, Новосибирске, Челябинске и Нижнем Новгороде. По поручению президента России Владимира Путина к 2030 году должно быть не менее 25 комплексов. Во время совещания «Создание сети университетских кампусов» заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что важно не допустить переноса сроков строительства.

«Строительство кампусов — на постоянном контроле Минобрнауки и глав субъектов. Объекты кампусов обеспечат комфортной жилой инфраструктурой более 3,5 тысячи студентов и преподавателей. Это порядка 73 тысяч квадратных метров учебных и общественных площадей для молодежи. К 2028 году планируется создать 17 университетских кампусов общей стоимостью свыше 500 млрд рублей»,— подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Межуниверситетский кампус в Челябинске строят в рамках национального проекта «Наука и университеты».