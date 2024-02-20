Лабораторию медицинских инноваций откроют в челябинском кампусе

Договор об этом подписали ЧелГУ и «ДНК клиника»

Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев и генеральный директор «ДНК Клиники» Ольга Берестова подписали соглашение о сотрудничестве и создании совместной лаборатории медицинских инноваций. Предполагается, что лаборатория будет работать на базе межуниверситетского кампуса мирового уровня, который строится в Челябинске по проекту «Наука и университеты». Об этом во вторник, 20 февраля, сообщает пресс-служба вуза.

Новая лаборатория среди прочего будет выполнять анализы по определению эффективности лечения онкозаболеваний. Это поможет онкологам принимать решения о том, какой протокол лечения эффективен, а от какого лучше отказаться.

Также в лаборатории планируют исследовать камни, которые извлекают при мочекаменной болезни. Это позволит понять причину возникновения камней в организме и начать профилактическую терапию.

«У ЧелГУ есть опыт участия в грантовых конкурсах, привлечения к работе молодых ученых. Совместными усилиями мы сможем реализовать этот проект и сможем сделать его самоокупаемым», — заявил ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

Ранее ЧелГУ открыл на своей площадке первую лабораторию межвузовского кампуса. В ней будут придумывать и выпускать компоненты для систем умного дома.