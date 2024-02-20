Первые объекты межвузовского кампуса сдадут в Челябинске уже через месяц

Это две гостиницы для студентов

На Южном Урале проходит стратегическая сессия, посвященная межвузовскому кампусу мирового уровня, который строится по проекту «Наука и университеты». В дискуссии принимают участие представители промышленных предприятий, вузов, власти и фонда «Сколково», сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Спасибо президенту нашей страны за решение по созданию кампуса в Челябинске — это один из самых важных проектов развития нашего региона», — заявил, открывая дискуссию, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Студенческая инфраструктура кампуса будет построена в три этапа: это строительство студенческих гостиниц, учебно-научного комплекса и многофункционального конференц-центра. Работа по всем этапам ведется в соответствии с графиком. Объекты первой очереди — две студенческие гостиницы — будут сданы уже в марте 2024 года.





Объединение усилий науки, образования и промышленности позволит сформировать в кампусе экосистему, необходимую для реализации инновационных, прорывных идей и быстрого вывода новых продуктов на рынок или совершенствования технологий отечественных предприятий.

Алексей Текслер заметил, что важно повысить вовлеченность бизнеса в реализацию проекта, используя новые возможности для развития промышленности и технологического предпринимательства.





Между тем четкую работу по строительству кампуса отметил директор Департамента бюджетных инвестиций Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Рустем Даутов.

«Помню, как 17 февраля 2023 года съездил на площадку и увидел там забор и снег. А уже через месяц будут открыты первые два объекта. Целеустремленность, ответственность и дисциплина — это три слагаемых фактора управленческой команды Алексея Текслера, которые позволили добиться такого результата. Сейчас самое главное не сбавлять темпы», — заявил Рустем Даутов.

Между тем ректор ЧелГУ Сергей Таскаев и генеральный директор «ДНК Клиники» Ольга Берестова подписали соглашение о создании совместной лаборатории медицинских инноваций, которая будет работать на базе межуниверситетского кампуса.

Ранее ЧелГУ открыл на своей площадке первую лабораторию межвузовского кампуса. В ней будут придумывать и выпускать компоненты для систем умного дома.