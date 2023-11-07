В Челябинске открыли первую лабораторию межвузовского кампуса

Здесь будут придумывать и выпускать компоненты для систем умного дома

К концу 2025 года в Челябинске сдадут межвузовский кампус. А пока строители поднимают стены будущего научного центра, вузы уже готовят к открытию лаборатории. Самая первая — «Лаборатория интернета вещей inSmart» — начала работать сегодня, 7 ноября, на площадке ЧелГУ. На ее презентации вместе с первым вице-губернатором области Ириной Гехт побывали и журналисты ИА «Первое областное».

Первая лаборатория кампуса расположилась в здании студенческого общежития ЧелГУ. Вуз открыл ее при поддержке группы компаний inSmart, которая занимается разработкой и производством систем умного дома.

«В экономике острый дефицит кадров. Эту проблему нужно как-то решать. Мы взяли инициативу в свои руки и вышли к ректору ЧелГУ с предложением создать такую лабораторию. Наши специалисты обучат студентов навыкам, востребованным на рынке. После выпуска ребятам смогут работать у нас и на других предприятиях области», — объясняют интерес частного бизнеса к вузу директор по развитию группы компаний inSmart Алексей Усков.

Для первой лаборатории кампуса бизнесмены купили станки, которые позволяют придумывать и выпускать различные компоненты для систем умного дома и другие вещи, востребованные в области микроэлектроники.

«Для университета это большой шаг вперед. Это не только научная лаборатория, это подразделение, где можно производить полный спектр устройств умного дома, другую малогабаритную микроэлектронику, и передавать ее для тиражирования на разные предприятия», — говорит ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

Например, один станок по заданному алгоритму расставляет нужные элементы на печатную плату. Если делать такую работу вручную, уйдет полдня, а станок-робот справляется с платой за считанные минуты. Другой станок — специальная печь, в которой плате придают прочность. Также в лаборатории есть 3D-принтер, где можно напечатать пластмассовые детали, внутрь которых и будет помещаться плата.

В первой лаборатории кампуса будут проходить практику студенты кафедры радиофизики физического факультета, математического факультета и института информационных технологий. Также ЧелГУ планирует привлечь к работе лаборатории студентов-экономистов, пиарщиков и маркетологов — они займутся продвижением разных продуктов на рынок.

По словам Алексея Ускова, лаборатория уже получила первый заказ от одного из предприятий Челябинска и планирует приступить к изготовлению умных приборов в ближайшее время. Студенты также будут задействованы в работе над этим заказом и, возможно, даже заработают деньги.

«Сегодня малое предприятие зашло на территорию вуза с достаточно серьезным оборудованием. Я думаю, что это начало большого пути. Университет становится кузницей реальных идей, которые будут коммерционализированны и станут приносить доход вузам. Студенты смогут попробовать здесь свои силы и защищать диплом как проект. А предприятия получат резерв кадров», — отмечает первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Ирина Гехт сравнила возможности кампуса с возможностями проекта «Профессионалитет». Сегодня многие крупные предприятия горят желанием войти в программу подготовки средних профессиональных кадров.

«Сейчас для некоторых предприятий кадры важнее золота. Я думаю, что такая же очередь из партнеров выстроится и в кампус, потому что все поймут, насколько важно иметь конструкторов, инженеров, технологов — образованных, имеющих практику. А для этого нужно оборудовать лабораторию в кампусе и обучать там студентов под свои задачи», — замечает Ирина Гехт.

Сейчас ЧелГУ ведет переговоры о создании лаборатории по экологии при поддержке Челябинского электрометаллургического комбината. Ожидается, что комбинат оснастит лабораторию современными анализаторами.

Кстати, первой в лабораторию интернета вещей inSmart запустили робособаку, собранную в Челябинске. Возможно, это станет традицией при открытии новых подразделений челябинского кампуса.

Напомним, межуниверситетский кампус в Челябинске создается в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

