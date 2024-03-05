Проект челябинского кампуса занял второе место на ВФМ‑2024

Участники Всемирного фестиваля молодежи назвали его одним из лучших в России

В рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи прошла стратегическая сессия «Формирование подходов к развитию международной деятельности кампусов». Ее участники оценили проекты кампусов, которые строятся сегодня в России. Челябинский занял второе место, сообщает пресс-служба ЧелГУ.

«Из 25 кампусных проектов до публичной презентации допустили восемь лучших, включая наш. По итогам онлайн-голосования проект межуниверситетского кампуса в Челябинске занял второе место, уступив лишь МГТУ им. Баумана», — отмечают в пресс-службе.

Как рассказали участники челябинской делегации из ЮУрГУ, презентация раскрывала основные концептуальные составляющие кампуса с точки зрения привлекательности иностранной молодежи: местоположение, архитектурный и смысловой компоненты, а также наполнение будущего кампуса. В итоге за Челябинск, к примеру, проголосовала вся делегация Кот-д’Ивуара.

Напомним, межуниверситетский кампус мирового уровня строится на территории рядом с ЧелГУ по поручению президента России и в рамках национального проекта «Наука и университеты». Челябинский кампус включает 10 объектов: уникальный учебно-научный комплекс, модульный конференц-зал и восемь современных гостиниц.

Первая лаборатория кампуса — «Лаборатория интернета вещей inSmart» — уже работает на площадке ЧелГУ.



В феврале Владимир Путин предложил расширить программу строительства студенческих кампусов и расширить ее до 40 студенческих городков. Второй в Челябинской области межуниверситетский кампус планируют построить в Магнитогорске.