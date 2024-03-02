В Магнитогорске планируют построить второй в регионе межуниверситетский кампус

Регион поборется за включение в федеральную программу

Второй в Челябинской области межуниверситетский кампус планируют построить в Магнитогорске. Регион примет участие в конкурсе на включение в федеральный проект по развитию таких вузовских объединений. Об этом на заседании Союза промышленников и предпринимателей 1 марта сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Президент объявил, что число кампусов будет расти, будет увеличено до 40. Это шанс для Магнитогорска. У нас есть принципиальное решение по кампусу в Магнитогорске. В первую очередь, за счет регионального участия. Есть площадка, есть объекты, которые требуют реновации, на базе которых мы будем это делать. Я считаю, учитывая объявление президента, мы можем разработать проект и поработать над тем, чтобы кампус в Магнитогорске тоже вошел в это число. Такую задачу я обозначаю, считаю, что мы можем это сделать. У нас и так есть планы, как развить одну из площадок и сделать кампус. Понятно, что с федеральным участием мы можем сделать более серьезный проект»,— рассказал на заседании глава региона.





Отметим также, что генеральный директор автозавода «Урал» Павел Яковлев уже несколько раз высказывал мнение о том, что межуниверситетский кампус необходим в Миассе.

Челябинский кампус активно строят. В марте 2024 года сдадут объекты первой очереди — две студенческие гостиницы общей площадью 72 тысячи квадратных метров. Там будет 3400 мест для проживания. Затем возведут учебно-научный корпус площадью 40,3 тысячи «квадратов», где организуют учебно-лабораторный комплекс и офисы, а также многофункциональный комплекс площадью 10,8 тысячи квадратных метров, который будет включать модульные конференц-залы, коворкинг и стрит-ретейл. Кампус объединит ЮУрГУ, ЧелГУ, ЮУрГАУ, ЮУГМУ, МГТУ имени Г. И. Носова, МИДиС. Межуниверситетский кампус строят в рамках национального проекта «Наука и университеты», запущенного по инициативе президента.