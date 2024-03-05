ЮУрГУ поможет подготовить специалистов для первого в России «Завода роботов»

Передовую программу обучения представили президенту Владимиру Путину

«Завод роботов», который посещал президент РФ Владимир Путин, и Южно-Уральский государственный университет начали реализацию совместного проекта по подготовке кадров. Обучение специалистов для этого предприятия поможет развитию отрасли робототехники и импортозамещению. Эти задачи поставлены правительством страны. О важности роботизации производства говорил и губернатор Алексей Текслер. В ЮУрГУ откроется научно-образовательный комплекс «Кузнечно-штамповочное производство с использованием элементов искусственного интеллекта», сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе вуза.

Проект подготовки кадров масштабный. Кроме названного выше научно-образовательного комплекса планируется создание научно-производственной ассоциации машиностроения и робототехники (НПА «МИР»). В межуниверситетском кампусе откроются сразу три профильные лаборатории: «Прототипирование и изготовление деталей», «Прототипирование электроники», «Контроль геометрии и метрология».

Кроме того, ЮУрГУ и «Завод роботов» планируют организовать молодежное конструкторское бюро и центр управления проектами. Они позволят разрабатывать и внедрять в производство инновационные идеи молодых инженеров.

«С 2024 года в Южно-Уральском государственном университете студенты начнут целевое обучение по практико-ориентированным образовательным программам по нескольким направлениям: автотранспортное, энергетическое аэрокосмическое, машиностроение, материаловедение и технологии. Специалисты ЧКПЗ будут принимать активное участие в образовательном процессе, организации производственной практики и последующем трудоустройстве выпускников», — добавляют в пресс-службе ЮУрГУ.

«Завод роботов», созданный при Челябинском кузнечно-прессовом заводе (ЧКПЗ), 16 февраля посетил президент РФ Владимир Путин. Предприятие будет ежегодно выпускать до 600 промышленных роботов различной модификации. Они заменят людей на опасных производственных участках и при выполнении тяжелой работы. Первой серийной моделью станет «Русский Робот» грузоподъемностью до 120 килограммов. Министр промышленности РФ Денис Мантуров на совещании по инвестиционной поддержке в промышленности отмечал, что это предприятие должно стать производственным флагманом промышленной робототехники в стране.

Губернатор Челябинской области говорил о значимости развития отрасли робототехники во время Русского экономического форума в ноябре 2023 года. Тогда Алексей Текслер сообщал, что промышленные роботы помогут в том числе закрыть вопрос нехватки кадров. На заседании Союза промышленников и предпринимателей 1 марта 2024 года глава региона отмечал, что повышение эффективности бизнеса напрямую связано с развитием науки и технологий, и акцентировал внимание на усилении производительности труда и роботизации производства.