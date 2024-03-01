Челябинские промышленники обсудили кампус, роботизацию производства и ИТ-безопасность

Заседание прошло в санатории «Юбилейный» на озере Банном

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области провел 1 марта 2024 года очередное заседание. На нем присутствовал губернатор региона Алексей Текслер. Глава Челябинской области отметил, что повышение эффективности бизнеса напрямую связано с развитием науки и технологий. Кроме того, губернатор акцентировал внимание промышленников на усилении производительности труда и роботизации производства, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Алексей Текслер анонсировал развитие в регионе центра компетенций в робототехнике. В ЮУрГУ откроется профильный факультет.





Алексей Текслер, открывая заседание СПП, отметил, что для всего реального сектора экономики региона 2023 год стал динамичным и результативным. Индекс промышленного производства составил 110,8%, что выше, чем по УрФО и в целом по стране.

«Мы не просто сохранили стабильность в работе всех базовых отраслей. Благодаря активной позиции бизнеса и мерам господдержки федерального и регионального уровня, предприятия наращивали объемы производства, инвестировали в развитие. Совокупный объем господдержки промышленности составил за год почти 33 миллиарда рублей, не считая мер по развитию производства по линии гособоронзаказа. Что касается инвестиций, мы рассчитываем на рост в 20% или больше»,— сообщил губернатор.

Из других успехов: ввод рекордного объема жилья (2,1 миллиона квадратных метров), увеличение среднемесячной зарплаты на 16,2%, а реальной (с учетом инфляции) — на 10%. Реальные среднедушевые доходы выросли на 7%. Достигнут рекордно низкий уровень безработицы. Растет потребительская активность. Оборот розничной торговли вырос за год на 14%. Все цифры выше среднероссийских. В этом серьезная заслуга социально ответственного бизнеса, отметил Алексей Текслер.





Губернатор прокомментировал и задачи, которые поставил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Приоритеты в регионе идентичны — поддержка семей с детьми, устойчивый рост рождаемости, повышение качества жизни, условий труда и отдыха, обновление социальной инфраструктуры, системы образования, усиление производительности труда и роботизация производства.

«Повышение эффективности бизнеса напрямую связано с развитием науки и технологий. Сегодня для того, чтобы создать экономику высоких зарплат, продолжить рост инвестиций, как промышленных, так и в развитие социальной сферы, нужно максимально использовать все передовые научные разработки»,— сказал губернатор.





Президент СПП Виктор Рашников в своем выступлении отметил, что 2023 год для членов союза был непростым, в полной мере предприятия ощутили масштаб экономических вызовов в связи с началом СВО.

«Однако отечественная промышленность показала стабильное развитие, налажены новые логистические цепочки, продолжается модернизация и цифровизация производства, решается проблема дефицита кадров. Как отметил во время визита в Челябинскую область Владимир Путин, задача государства — расширить пространство возможностей для отечественной промышленности, чтобы в регионах модернизировались и открывались новые современные производства. Мы считаем, что у производственных площадок на ММК, «УралАЗе», ЧТЗ, «Заводе роботов», «Конаре» и других потенциал для развития имеется,— сообщил Виктор Рашников.

СПП в 2023 году отметил 35-летие, заключили пять новых соглашений. В конце года подписали новое трехстороннее соглашение между правительством, работодателем и профсоюзами. Оно признано лучшим в УрФО. В нем прописаны мероприятия по улучшению условий труда, росте зарплаты. Ни одно предприятие региона не отказалось от подписания этого соглашения, что говорит о высоком уровне ответственности бизнеса. В 2024 году союз продолжит подготовку кадров, участие в развитии кампуса, выполнение экологических программ, поддержку работников и территорий присутствия, работу над налоговыми инициативами.





Важной частью встречи было обсуждение текущей работы по созданию лабораторий в межуниверситетском кампусе в Челябинске. Это поможет и конкуренции за студентов, и подготовке востребованных специалистов. Директор департамента по науке и образованию фонда «Сколково» Александр Фертман отметил, что важно обеспечить проведение исследований, разработок и внедрение наукоемких технологий. Индустриальные партнеры продолжают присоединяться к работе в кампусе. Рабочая группа по этому вопросу ведет активную деятельность. Павел Избрехт, председатель комитета по промышленной политике СПП и гендиректор Челябинского цинкового завода, отметил, что в ближайшее время компаниям нужно определиться с помещениями и оборудованием. Кроме того, он напомнил, что на заседании СПП в 2023 году высказывались предложения установить на 7 лет фиксированную арендную плату, ввести льготы на научно-исследовательскую деятельность и создать центр методологической поддержки.



«Число готовых к участию индустриальных партнеров увеличивать. Это взаимовыгодная история, направленная на то, чтобы наш научный потенциал был напрямую скоррелирован с задачами бизнеса. Вчера Президент объявил, что число таких кампусов будет увеличено до 40. Это хороший шанс для Магнитогорска, необходимо разработать соответствующий проект»,— подчеркнул губернатор.





Прямо во время заседания автозавод «Урал» и ЮУрГУ подписали соглашение об открытии в кампусе лаборатории. Там займутся конструирование средств машиностроения на отечественной программе. Запустят ее в рамках программы «Передовые инженерные школы». Генеральный директор предприятия Павел Яковлев отметил, что история отношений автозавода с ЮУрГУ — 80 лет. Кроме того, он снова предложил организовать представительство кампуса в Миассе.

На заседании СПП обсудили информационную безопасность и цифровую гигиену предприятий.





О защите ИТ-систем в новых условиях рассказал Наталья Касперская, президент ГК «ИнфоВотч», председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов. По ее словам, с началом СВО увеличилось количество атак — вирусы, замедления, шифрования. И если раньше целью таких действий был заработок, то есть мошенничество, то теперь главное — навредить, по сути терроризм. Большой риск в том, что многие ИТ-системы западного производства. У компаний зачастую есть удаленный доступ к ним. Пока что уровень защиты ИТ-систем низкий, поэтому его нужно поднимать. Наталья Касперская уверена, что вложения в обеспечение информационной безопасности окупятся на фоне возможных огромных рисков.





С докладом о цифровой гигиене выступил Игорь Ашманов, президент компаний «Ашманов и партнеры» и «Крибрум», член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. По словам эксперта, сейчас активно распространено использование гаджетов (будь то смартфон, фитнес-браслет, умная колонка и смарт-телевизор) с целью слежки за человеком. Современные технологии позволяют устанавливать место нахождения, и даже окружение — семья, друзья. Актуальным стоит вопрос утечки данных. При этом использование кнопочных телефонов не всегда спасает — на них могут установить шпионские программы прямо на фабрике. Не рекомендует эксперт использовать и иностранные мессенджеры.

Подводя итог заседания, глава региона отметил, что мир и страна, внешние и внутренние факторы меняются динамично, но неизменной остается задача обеспечения суверенитета страны, технологического и политического.

«У нас есть все для того, чтобы достичь целей национального развития — для наших семей, области и страны обеспечить достойное будущее»,— резюмировал Алексей Текслер.