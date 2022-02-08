Для Челябинска купят 30 трамваев за 1,8 млрд рублей

Первая партия новых вагонов поступит в южноуральскую столицу к 1 июня

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило аукцион на поставку в Челябинск 30 новых трамваев. Начальная цена контракта составляет 1,796 млрд рублей (из расчета 59,878 млн рублей за один вагон). Средства направят из бюджета региона. Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 февраля. Итоги подведут 28 февраля, сказано на сайте госзакупок. Это первая закупка трамваев. Всего в этом году планируется приобрести для Челябинска 77 вагонов.

Среди характеристик трамваев, которые перечислены в техзадании, — низкопольные, длиной 16,5 м и вместимостью до 150 человек, с четырьмя дверями с одной стороны, с местами для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, с валидаторами у каждой двери для безналичной оплаты проезда. Также в салонах должны быть системы радиоинформирования и видеонаблюдения, видеопанели, кондиционеры, подсветка стеклянных панелей дверей, точки доступа Wi-Fi, USB-розетки, кнопки адресного открывания дверей, датчики пассажиропотока. Вагоны следует покрасить в зеленый цвет. Выпущены трамваи должны быть в 2022 году.

В рамках объявленного аукциона 10 вагонов поставщику необходимо будет доставить в Челябинск до 1 июня этого года, еще 20 — до 1 сентября.

В недавнем интервью информационному агентству «Первое областное» замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров сообщал, что в 2022 году будут закупаться полностью низкопольные трамваи, а не полунизкопольные, как в 2021-м. В вагонах нового поколения нет ступенек, что будет удобно для пассажиров.





Напомним, что в начале 2021 года в Челябинске запустили масштабное обновление трамвайного парка. Аукцион на поставку 30 вагонов выиграл «Торговый дом СТМ», входящий в группу «Синара». Заказ на 1 млрд рублей компания сделала на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, тем самым загрузив производство градообразующего предприятия. Транспорт вышел в рейсы осенью. В конце прошлого года в Челябинске стартовала масштабная реконструкция трамвайных путей. В 2022-м обустроят более 50 новых платформ.

Кроме того, для Челябинска в рамках программы «Чистый воздух» купили 157 автобусов на газомоторном топливе. Машины марок ЛиАЗ и Volgabus уже перевозят горожан. На автобусы для южноуральской столицы из федерального бюджета направляли 2 млрд рублей. В октябре министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области заключило с компанией «Синара — Городские Транспортные Решения Челябинск» концессионное соглашение по развитию троллейбусного парка. В региональном центре модернизируют существующую контактную сеть, два депо и энергохозяйство, а также обновят 168 троллейбусов. 40 из них поступят в Челябинск уже в 2022 году.



