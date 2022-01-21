«Синара» начала проектировать троллейбусную сеть для Челябинска в рамках концессии

Документы для реконструкции депо и сетей московский институт подготовит к июлю

Компания «Синара — городские транспортные решения Челябинск» («Синара — ГТРЧ», структура холдинга «Синара — транспортные машины») приступила к исполнению первого этапа концессионного соглашения — подготовке проекта троллейбусной инфраструктуры города. Работы проводит московский проектный институт ООО «Электротранспроект» (более 10 лет занимается проектированием транспортной инфраструктуры крупных российских городов). На его счету более 65 проектных работ в области развития и ремонта трамвайных путей, контактно-кабельных сетей, инфраструктуры трамвайных и троллейбусных депо в Москве и других российских городах, сообщили в пресс-службе группы «Синара — транспортные машины»

Институт приступил к работе в Челябинске уже в декабре 2021 года. Ему предстоит подготовить проекты по реконструкции двух троллейбусных депо, трех тяговых подстанций, контактной сети троллейбуса по всем маршрутам города, кабельных линий тяговых подстанций. В ходе работы над проектом подрядчик обследует более 3 тыс. опор и 76,8 км контактной сети, а также проведет инженерные изыскания более чем на 30 объектах.

«Реализация всего комплекса мероприятий в рамках концессионного соглашения кардинально изменит качество троллейбусного обслуживания в городе, создаст современный облик пассажирского транспорта, повысит привлекательность троллейбусных перевозок не только за счет комфорта, но и благодаря возможности обеспечить бесперебойную работу и четкое исполнение расписания движения. А новое электрическое оборудование и троллейбусы с возможностью автономного хода позволят избежать простоев», — сообщили в пресс-службе холдинга.

Планируется, что проект будет завершен в июле 2022 года и согласован с министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. После этого начнутся строительные работы.

Напомним, министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и компания «Синара — городские транспортные решения Челябинск» заключили концессионное соглашение по развитию троллейбусного парка в октябре прошлого года. Компания будет управлять городским электротранспортом в течение 15 лет.

Член совета директоров «Синара — транспортные машины» (СТМ) Юрии Осинцев в интервью ИА «Первое областное» подробно рассказал, как холдинг планирует окупить инвестиции, чего ждет от региональных властей и есть ли у концессионера планы на другие виды транспорта и города региона.