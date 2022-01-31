Александр Егоров: «Количество маршруток надо уменьшать в пользу больших автобусов»

Замглавы Миндортранса региона — о новых маршрутах, обновлении подвижного состава, электричке Челябинск — Копейск и проекте метротрама

В Челябинской области в 2022 году стартовала транспортная реформа, которая направлена на то, чтобы модернизировать инфраструктуру, обновить подвижной состав и сделать общественный транспорт для пассажиров более удобным и скоростным. Подробнее об этом ИА «Первое областное» в интервью рассказал замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.

ТРАНСПОРТНАЯ РЕФОРМА

— Александр Васильевич, первый этап транспортной реформы уже начал реализовываться, давайте напомним, что в него входит.

— Отмечу, что у нас завершен и нулевой этап, подготовительный, который был весь 2021 год. Мы начали обновление подвижного состава, подготовку транспортной инфраструктуры: делали «выделенки», занимались обособлением трамвайных путей, строили платформы. Новый транспорт не может ходить по старым рельсам. Сначала нужно подготовить плацдарм для реформы, а потом запускать саму реформу.

В ближайшие три года будет изменена маршрутная сеть. Количество маршруток надо уменьшать в пользу автобусов среднего и большого класса. Они будут принимать проездные, льготы, будет действовать бесплатная пересадка. У них будет единый внешний стандарт: зеленый цвет, паттерн, ливрея — они утверждены для всего автобусного транспорта Челябинской агломерации.

С января 2022 года уже произошел запуск ключевых магистральных автобусов на большом классе. Это те маршруты, которые пользуются спросом у горожан. Мы постарались учесть районы Парковый, Парковый-2 и Ньютон, жители которых больше всего жаловались на отсутствие транспорта.





— Министерство уже смогло оценить первые итоги того, что с 1 января 2022 года в Челябинске появились новые маршруты и были скорректированы действующие. Горожане жаловались на эти изменения?

— Мы мониторим ситуацию с транспортом в Челябинской агломерации. По каждому маршруту разбираем жалобы, которые приходят. Есть стандартные жалобы, есть письма с благодарностью от жителей, которые на своей улице впервые увидели большие автобусы. Есть вопросы, предложения.

Создана рабочая группа, куда входят все перевозчики, общественники, представители администраций Челябинска, Копейска и Сосновского района, и мы раз в две недели обсуждаем жалобы и предложения по маршрутам и стараемся оперативно вносить корректировки, которые действительно нужны.

— Для многих эта затея кажется непривычной. Ведь люди привыкли, что, садясь в транспорт, они, как правило, могут добраться до пункта назначения без пересадок.

— Многие этого не понимают, потому что раньше маршруты планировались иначе. Все конечные пытались соединить друг с другом. С АМЗ, допустим, нужно уехать в другой район — пускали сразу пять маршруток, потому что невозможно пустить пять маршрутов на автобусе большого класса. Но сейчас мы уходим в логику магистральных маршрутов.

Все магистральные направления охватываем транспортом большой вместимости (метротрамвай, трамвай, троллейбус и автобус большого класса), а подводящие маршруты — машинами среднего и малого класса. Чтобы жители могли подъехать на транспортный узел, пересесть бесплатно и удобно, а потом поехать на магистральном маршруте.





МЕНЬШЕ МАРШРУТОК В ПОЛЬЗУ БОЛЬШИХ АВТОБУСОВ

— Сейчас маршрутки находятся в удручающем состоянии, никто не следит за их содержанием, а водители работают по расписанию, которое сами себе определили, не учитывая интересов пассажиров. Как будет меняться эта ситуация?

— Проблема же не только в маршрутках. То, что мы сейчас видим, — это последствия 15 лет деградации транспортной системы, которая была до этого в Челябинске. Средний возраст троллейбуса у нас — больше 20 лет. Это немыслимо! Средний возраст трамваев — около 30 лет, что тоже недопустимо.

Это произошло, потому что все внимание ранее уделялось дорожной революции. Все деньги направлялись в расширение дорог, строительство эстакад, подземных переходов. Финансирование общественного транспорта было по остаточному принципу. Поэтому мы имеем ту ситуацию, которую имеем.

Сейчас ситуация меняется: было принято решение по перераспределению бюджета области, привлечению новых инструментов и федеральных механизмов, которые позволят обновить транспорт в кратчайшие сроки. Правительство Челябинской области подало заявку на завершение строительства метротрамвая. Заключена троллейбусная концессия, которая позволит обновить все троллейбусы за два года. Если бы мы своими силами обновляли троллейбусы, на это ушло бы 5—7, а может, и 10 лет.

Маршрутки всегда работали по нерегулируемому тарифу. Это значит, что они не принимают ни проездные, ни льготы, нет пересадок. Мы хотим уйти от этой системы, от «черного нала». Предприниматель, который хочет работать, должен соблюдать определенные правила — принимать льготы, обеспечивать определенное качество подвижного состава, иметь резервный парк, обученных водителей. Тут много требований, которые мы будем предъявлять к новому транспорту. И я уверен, что за три года транспортная система преобразится.





— А есть риск, что будет нехватка перевозчиков из-за новых условий?

— Конечно, есть риск. Разные города идут своим путем. Например, в Твери сделали единого государственного перевозчика на все маршруты, а все частные перевозчики ушли. Водители, которые работали у частников, перешли в государственную структуру. Мы пошли другим путем, потому что понимаем, что путь, когда нет конкуренции, до добра не ведет. У нас планируется диверсификация. На половине маршрутов будут работать муниципальные перевозчики, если выиграют контракты, половина — частники, которые захотят работать на этих условиях и будут участвовать в конкурсах на контракт.

— Сколько единиц общественного транспорта сегодня есть в Челябинске? И как эта цифра может измениться в ближайшем будущем?

— Сейчас более полутора тысяч единиц транспорта в Челябинской агломерации. Даже, наверное, 1,8 тысячи, если считать пригородные маршруты. Планируется сократить число машин малого класса, с переходом на более вместительный средний и большой классы, примерно на две трети. То есть из тысячи маршруток малого класса их останется штук 300 примерно.





— Значит, окончательно уйти от использования маршруток в области не получится?

— Да это и не нужно. Как и не нужно всех автомобилистов пересаживать на общественный транспорт. Всегда найдутся люди, кому комфортнее и удобнее передвигаться на личном автомобиле. У нас также не стоит задачи заставлять кого-то пересаживаться из маленьких маршруток в большие автобусы. Есть расчеты, которые позволят обеспечить нормальную пропускную способность транспортных пересадочных узлов.

Сейчас, если вы выйдете на проспект Ленина, то увидите, как подъезжает сразу пять маршруток и пассажир начинает метаться между машинами и не понимает, куда ему сесть (они все идут примерно по одному маршруту. — Прим. ред.). Такого быть не должно, это говорит об излишке маршрутов. Нужно убирать дублирующие маршруты и делать движение оставшихся стабильным.

— А что значит транспортные пересадочные узлы? Человек может пересесть с одного вида транспорта на другой без вторичной оплаты?

— По сути, успех транспортной реформы зависит от удобства пересадок. Если мы не сможем сделать удобную, бесплатную, выгодную для пассажиров пересадку, мы не сможем сократить то количество маршрутных пазиков и «газелей», которое сейчас на улицы города выходит.

Уже сейчас организована практически бесплатная пересадка — она составляет два рубля. Это так называемый часовой билет. С прошлого года он работает по умолчанию. Раньше нужно было говорить кондуктору, вы пробиваете билет за 23 или за 25 рублей (с бесплатной пересадкой 60 минут). Сейчас, если вы купили билет за 23 рубля, но вам нужна пересадка, в следующем транспортном средстве при использовании транспортной карты у вас досписывается два рубля за пересадку, то есть фактически она бесплатна.





— То есть выгоднее челябинцам приобретать транспортные карты и ездить по ним, чем оплачивать проезд наличкой?

— Да, конечно. Цель этого — уйти от использования наличных денег. Не секрет, что некоторые водители маршруток и даже кондукторы часть денег наличных не сдают в кассу, а оставляют себе. Поэтому транспортные карты позволят «обелить» рынок перевозок.

Но еще более выгодно в будущем будет пользоваться проездными билетами. Сейчас стоимость проездного на все виды транспорта составляет 1400 рублей. Но пока мы не завершили транспортную реформу, не все маршруты подключены к этой системе, в маршрутках воспользоваться проездным билетом сейчас нельзя. А вот к концу 2024 года во всех маршрутках можно будет проехать по проездному: за 1400 рублей пассажиры смогут пользоваться любыми видами общественного транспорта без ограничения в течение месяца.

НОВЫЙ ТРАНСПОРТ ДЛЯ РЕГИОНА

— На обновление трамвайного парка планируется направить инфраструктурные кредиты. Когда регион увидит новую партию трамваев в этом году?

— Если раньше огромные средства направлялись на строительство дорог, то сейчас задан тренд на модернизацию транспортной инфраструктуры и обновление подвижного состава. Объем инвестиций на эти цели уже практически сравнялся с финансированием в дорожный фонд региона. Никогда такого не было ранее в регионе раньше, это стало возможным благодаря решению губернатора Алексея Текслера. Потому что руководство области понимает, что если не заниматься этим вопросом, то через несколько лет город встанет в один большой затор из-за засилья личного транспорта на дорогах.

Сейчас заключено соглашение о предоставлении инфраструктурных кредитов на модернизацию троллейбусной системы, закупку новых трамваев и строительство новых трамвайных путей. Первоочередные вложения — это приобретение 35 трамвайных вагонов.





— Это такие же трамваи, как пришли в Челябинскую область в прошлом году?

— Нет, это трамваи еще более современные, нового поколения. В прошлом году закупались полунизкопольные вагоны. В этом году требования к закупке будут по 100-процентному низкому полу. То есть внутри трамвая не будет ступенек — это удобство для пассажиров.

— Продолжится ли в этом году обособление трамвайных путей?

— Работы по обособлению трамвайных путей были завершены в ноябре 2021 года и на текущий момент не ведутся. Создана рабочая группа совместно с представителями администрации города, ГИБДД, Миндортрансом региона для обсуждения планов по обособлению трамвайных путей. Однако при выполнении работ по обособлению наша задача — сохранить пропускную способность улично-дорожной сети Челябинска для автомобильного транспорта. Также прорабатывается вопрос установки комплексов фото- и видеофиксации для контроля уже обособленных участков, где нанесена дорожная разметка и стоят знаки.



В этом году планируется обустройство с нуля новых трамвайных линий и новой контактной сети. Запланировано два способа развития трамвайных путей: по Университетской Набережной на северо-запад города до Тополиной Аллеи и продолжение существующей трамвайной линии от железнодорожного вокзала в Ленинский район. В этом году будет проектирование, а в следующем году их уже начнут строить.





Обособление трамвайных путей и приоритетные светофоры для трамваев идут в комплексе. Обособление делается на перегоне, чтобы трамвай не имел помех. Потому что трамвай — это микропоезд, он мчится с большой скоростью. И чтобы трамвай сделать скоростным, для него не должно быть никаких помех.

В прошлом году впервые применили в Челябинске, да и, наверное, впервые в регионах России (не считая Москвы и Санкт-Петербурга), приоритетный проезд трамваев на светофорах. Это работает на 13 перекрестках Челябинска, где под трамвайные пути были вмонтированы петлевые детекторы. За 200 метров до приближения трамвая они включают ему нужный сигнал светофора.

Приоритетное движение с помощью светофоров делается именно на перекрестках. Когда на перегоне трамвай уже обособлен, он доезжает до перекрестка и упирается в пробку. Чтобы этого не происходило, разделяются фазы, устанавливаются дополнительные светофорные стрелки. И на 10 процентов трамваи уже поехали быстрее. С учетом дополнительных обособлений путей и установки новых светофоров в этом году удастся еще на 10 процентов трамвай сделать более быстрым.





— Благодаря концессионному соглашению в Челябинск поставят новые троллейбусы. Что еще концессионер должен выполнить в рамках соглашения?

— Концессионное соглашение — это, по сути, комплексное обновление всей троллейбусной сети. Работы включают в себя строительство нового депо № 1 на улице Первой Пятилетки, рядом с трамвайным депо; реконструкцию существующего депо на Свердловском тракте; обновление 168 троллейбусов — из них 40 троллейбусов в этом году и 128 — в следующем.

Причем часть троллейбусов будет на увеличенном автономном ходу. Это значит, что без проводов они смогут проезжать до 20 километров. Это новинка для Челябинска. Мы сможем продлить несколько троллейбусных маршрутов в те районы, где этого вида транспорта никогда не было. Соглашение заключено на 15 лет. Первые два года будут потрачены на изменение инфраструктуры. Завершение реконструкции депо и обновление подвижного состава будет в конце 2023 года.

— Вы считаете троллейбус перспективным для нашего региона видом транспорта?

— Абсолютно. Если посмотреть пассажиропотоки 2000 года, то троллейбус возил людей больше, чем автобус. Троллейбус для промышленного города, как экологичный вид транспорта, очень перспективен.

— Как будет обновляться автобусный парк?

— Если говорить о муниципальном перевозчике, парк укомплектован большими автобусами почти на 100 процентов. Дальше нужно наращивать подвижной состав среднего и особо большого класса — возрождать многосекционные автобусы-«гармошки», которые когда-то были в Челябинске. Автобус на данный момент обновлен уже лучше, чем трамваи и троллейбусы. Поэтому основной упор в этом году и далее будет делаться на электротранспорт. Если говорить о маршрутках, которыми занимаются частные перевозчики, по ним в этом году планируется заключить «длинные» контракты — по два-три года.

— А раньше на какой срок заключали?

— До этого либо вообще не было контрактов, либо заключались на год. Сейчас губернатором увеличено втрое финансирование на транспортную работу, чтобы в том числе перевести маршруты на регулируемый тариф. Основные конкурсы запланированы на весну. Посмотрим, кто из перевозчиков зайдет на них, захочет обновлять подвижной состав. Не исключаю, что это могут быть какие-то федеральные игроки, такие как «ПИТЕРАВТО» или «МосОблТранс», у которых достаточно средств, чтобы зайти на челябинский рынок с новыми автобусами.





— По обновлению подвижного состава планы большие. А как с кадрами обстоят дела? Городу ищут новых водителей, в них есть нехватка?

— Хорошие кадры нужны всегда. Пришло в том году 157 новых автобусов, для одного с учетом смен нужно по два водителя. И разово с 1 января набрать такое количество сотрудников нереально. Откуда приходят водители? Переходят с коммерческих маршрутов. Просто так они не уйдут от частника, их нужно стимулировать. И делать это можно зарплатой, условиями труда и созданием маршрутов-конкурентов действующему маршруту.

Поэтому очень важно было запустить новые маршруты — № 483, № 8, № 9, которые создали конкуренцию для маршруток. И оттуда водители начали переходить в автобусные предприятия. Они пройдут дополнительное обучение, исключается курение и разговоры по телефону за рулем, что можно было наблюдать в маршрутках. За это выставляются штрафы.

— Новинкой для Челябинска в 2021 году стала установка современных трамвайных платформ...

— Опыт установки платформ я перенял у коллег, работая в Москве. Стандарт, который мы применили в Челябинске, применяют только в Москве. Ни один другой российский город пока не смог этого повторить.

— Что это значит — подрядчик был московский?

— Нет, подрядчик был местный. Мы задали ему определенные требования: на какой высоте должна быть платформа, по каким нормативам нужно установить пандусы и так далее. Все сделано для того, чтобы расстояние между полом трамвая и посадочной площадкой было минимальным. В прошлом году в Челябинске обустроили 13 таких платформ. В этом году заложено еще порядка 57 на проектирование. Есть вероятность, что больше 50 платформ будет построено уже в этом году.

— Потребность в таких платформах в городе еще велика?

— Всего в городе 240 трамвайных остановок, из них 40 — с выходом пассажиров на проезжую часть. А остальные 200 старого образца — они низкие, узкие и на них, как правило, нет павильонов. Поэтому их тоже предстоит обновлять до нового стандарта. Удобство инфраструктуры — это важная составляющая имиджа транспорта, иначе никто не пересядет из комфортного автомобиля в некомфортный трамвай.

Сколько именно платформ удастся построить в этом году, станет понятно после проектирования. Например, в 2021 году мы хотели больше построить платформ — 25. Но в итоге подрядчик не успел вовремя сдать проект и 12 платформ «переехали» на этот год. И мы их обязательно реализуем по выполненному в прошлом году проекту.





— В Челябинской области планируется установить новое тарифное меню. Что это значит?

— За последние два года уже проводилась частичная работа по тарифному меню. Например, была значительно снижена стоимость проездного билета на месяц. Раньше он стоил 2200 рублей. За такие деньги люди не готовы были его покупать. Сейчас, когда транспорт обновляется и мы еще снизили цену проездного до 1400 рублей, пассажиры раз в 10 активнее покупают проездной. В будущем мы перейдем к зональным проездным. В агломерацию транспортной реформы включен ведь не только Челябинск, но и Копейск, и Сосновский район. Для каждой зоны будет свой билет. Для проезда внутри одной зоны (по Челябинску, например) будет одна цена, а на общую зону — другая.

— То есть это будет выгодно тем, кто ездит из Копейска и Сосновского района в Челябинск каждый день?

— Да, потому что сейчас у них нет вообще никакого проездного: есть отдельно в Челябинске и отдельно в Копейске. А мы хотим сделать общий проездной, его цена пока просчитывается специалистами. Также в перспективе думаем о введении суточных проездных, проездного на три дня, на семь дней.

ЭЛЕКТРИЧКА ЧЕЛЯБИНСК — КОПЕЙСК И МЕТРОТРАМ

— Не первый год обсуждается появление электрички между Челябинском и Копейском. Насколько она необходима? Эта пока только идея или уже есть планы по выполнению этого проекта?

— С коллегами из администрации Копейска и ЮУЖД, Свердловской пригородной компанией прорабатываем этот вопрос. Мы посчитали, сколько рейсов необходимо совершать этой электричке, с какой скоростью она поедет, какая будет стоимость проезда и сколько выпадающих доходов необходимо заложить в бюджет области на эту электричку.

Также мы совершили тестовую поездку на поезде от железнодорожного вокзала до Копейска и обратно, а также от железнодорожного вокзала до станции Шагол. Посмотрели состояние путевой инфраструктуры, остановок и так далее. Конечно, за год определенные шаги уже сделаны и они очень существенные.

Но нужно рассматривать этот проект комплексно. Мы оценили те 7 маршрутов, которые выезжают из Копейска в Челябинск. И все они так или иначе будут дублировать городскую электричку. И нужно сперва разобраться с этими маршрутами: перевести их на регулируемый тариф, а часть, может, сократить, сделать выделенную полосу на Копейском шоссе для автобусов, подготовить платформы для железнодорожных перевозов и так далее.

Питать иллюзии, что это уже завтра заработает, не стоит. Сейчас идет планомерная проработка всех параметров городской электрички. И решение о ее запуске будет принимать глава региона Алексей Текслер, оценив ту информацию, которую мы готовим по этому проекту.





— Наверное, сначала нужно с метротрамом разобраться, чтобы этот проект реализовывать?

— Одно другому не мешает. Можно идти параллельно.

— Кстати, какая работа сейчас ведется по проекту метротрама?

— Пока продолжается технико-экономическое обоснование (ТЭО) — это, по сути, обоснование инвестиций для строительства метротрама. Причем в этот документ закладывается несколько вариантов трассировки: ключевая концепция, которая представлялась, и несколько других. И они сравниваются по разным параметрам: стоимость, скорость сообщения, удобство пересадок и так далее. Срок по разработке ТЭО с учетом прохождения госэкспертизы — май 2022 года. После положительного заключения экспертизы можно будет заказывать проектную документацию.





— А возможно ли сейчас уже проводить какие-то работы, не имея проекта?

— Параллельно с прохождением ТЭО можно проводить, например, усиление сводов станций, которые уже построены на сегодняшний день. Есть «контракт жизненного цикла» (это соглашение о выполнении комплекса работ начиная с проектирования, изготовления или строительства объекта, заканчивая его последующим обслуживанием. — Прим. ред.), и мы рассматриваем вариант заключать по нему соглашения, чтобы можно было двигаться дальше в этой работе.

Обновление трамвайных платформ, замена сетей и рельс — вся эта работа сейчас идет, потому что мы понимаем, что по этим линиям в будущем пойдет метротрамвай. И вся модернизация рельсов, обособление путей — все делается для того, чтобы метротрамвай, выйдя на линию, смог двигаться беспрепятственно, с большой скоростью. Вагон метротрама будет состоять из нескольких секций, общая длина — от 27 до 35 метров, он имеет 56 дверей и вместимость до 200 человек.





Все линии, которые сейчас есть, останутся. Метротрам позволит пустить дополнительные скоростные маршруты. Например, на улице Лизы Чайкиной планируется транспортный узел метротрама, потому что в районе Плодушки есть крупная многоэтажная застройка и там есть спрос на метротрам. Это предварительная концепция, определит все проектирование — можно там разместить разворот вагонов или нет. Метротрам, конечно, выгодно пускать по самым густонаселенным районам города. Вот увидите, к нам будут приезжать люди из других регионов, чтобы перенимать наш опыт этого проекта.