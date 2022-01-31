В Челябинске обустроят более 50 новых трамвайных платформ в 2022 году

Часть остановок в городе небезопасны: из вагонов пассажиры выходят на дорогу

В прошлом году в Челябинске обустроили 13 современных трамвайных платформ с остановочными павильонами. В 2022 году эта работа продолжится: часть объектов находится в стадии проектирования. Об этом ИА «Первое областное» сообщил замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.

«В этом году заложено еще порядка 57 платформ на проектирование. Есть вероятность, что больше 50 платформ будет построено уже в этом году. Точное число будет понятно после проектирования. Например, в 2021 году мы хотели больше построить платформ — 25. Но в итоге подрядчик не успел вовремя сдать проект и 12 платформ „переехали“ на этот год. И мы их обязательно реализуем по выполненному в прошлом году проекту», — отметил замминистра.

Всего в городе 240 трамвайных остановок, из них 40 с выходом пассажиров на проезжую часть. Остальные 200 старого образца: они низкие, узкие, и на них, как правило, нет павильонов. Поэтому их, по словам Александра Егорова, тоже предстоит обновлять до нового стандарта.

В Челябинской области в 2022 году стартовала транспортная реформа, которая направлена на то, чтобы модернизировать инфраструктуру, обновить подвижной состав и сделать общественный транспорт для пассажиров более удобным и скоростным. Подробнее об этом ИА «Первое областное» в интервью рассказал замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.