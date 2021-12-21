В Челябинске выбрали подрядчика для благоустройства у дворца спорта «Юность»

Игровая площадка и велодорожка появятся в центре города уже в 2022 году

Администрация Центрального района Челябинска подвела итоги аукциона на благоустройство территории возле дворца спорта «Юность», где ранее находился автовокзал. На торги с начальной ценой контракта 27,9 млн рублей подавали заявки шесть компаний, две из них отклонили. Победителем признали ООО «Арсак». Фирма получит на работы 22,7 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Техзаданием предусмотрены демонтажные и земляные работы, реконструкция колодца и ливневой канализации, обустройство проездов, монтаж террасной доски и тротуарной плитки разных форматов. Кроме того, планируется создание велодорожки и детской игровой площадки с безопасным покрытием. Также подрядчику нужно будет нанести дорожную разметку. Срок завершения работ — 20 августа 2022 года. Гарантийный срок, в течение которого подрядчик будет исправлять все недочеты, составляет три года.





Напомним, что автовокзал у дворца спорта «Юность» прекратил работу в мае этого года. Рейсы междугородних и пригородных автобусов распределили между другими вокзалами, а сотрудников перевели в пригородные кассы у «Синегорья». За проект благоустройства территории у дворца спорта челябинцы проголосовали в рамках программы «Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы».

Кроме обновления асфальта и монтажа тротуарной плитки, предусмотрено озеленение участка. Подрядчика для этих работ уже выбрали. После этого, как рассказывал глава Центрального района Виктор Ереклинцев, отыграют аукционы на освещение и установку малых архитектурных форм. Также возле «Юности» планируется установить первую в Челябинске боул-чашу — стационарную бетонную фигуру для скейтбординга и BMX, теннисные столы и воркаут-площадку.

По данным базы «СБИС», учредителем ООО «Арсак» является Арман Мхитарян. Компания работает с апреля 2014 года, зарегистрирована она в Москве (по данным сайта госзакупок, есть офис в Челябинске). В 2020 году фирма получила убыток в 5,6 млн рублей. Ранее занималась строительством и ремонтом дорог в Пласте, Челябинске, Троицке, поселке Терема, селах Варламово и Коелга, деревне Шабунина. Кроме того, «Арсак» выполнял часть работ по реконструкции набережной возле КРК «Мегаполис». Сейчас занимается строительством новой дороги на улице Конструктора Духова в Чурилово (от улицы Сергея Герасимова до железнодорожного переезда). Всего по состоянию на середину декабря компания участвовала в 187 торгах, победила в 19 из них.