Пять спортивных школ переедут во дворец спорта «Юность» до конца года

На месте площадей автовокзала дети будут заниматься единоборствами и фитнес-аэробикой

В челябинском дворце спорта «Юность» на месте бывшего автовокзала до конца года начнут заниматься учащиеся пяти спортивных школ города. На двух этажах здания площадью помещений около 2300 кв. м будут проводить учебно-тренировочный процесс представители единоборств и фитнес-аэробики, сообщил на пресс-конференции начальник управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска Максим Клещевников.

Вернуть дворцу спорта «Юность» его историческое, спортивное значение стало возможным после того, как сами челябинцы неоднократно высказывались о целесообразности «переезда» автовокзала в центре города. Власти города согласились с их доводами, запустили открытое голосование, на основании которого и было принято решение о закрытии автовокзала. В августе этого года глава Челябинска Наталья Котова выступила с инициативой разместить на базе административных помещений автовокзала площадки для учебно-тренировочных занятий спортивных школ.

«Перед нами стоит задача — вывести все наши муниципальные спортшколы, которые размещены в полуподвальных помещениях, дать возможность детям заниматься в комфортных и безопасных условиях. Так, начали рассматривать варианты размещения на базе ДС „Юность“ тех спортшкол, инфраструктура и оснащение которых оставляет желать лучшего. Приоритет также был дан тем школам, которые географически находятся ближе к Дворцу спорта. Именно поэтому остановили свой выбор на пяти спортшколах по единоборствам: „Буревестник“, „Коре“, „Мастер“, „Каратэ“, а также комплексной СШОР „Факел“, развивающей танцевальные виды спорта», — объяснил Максим Клещевников.

По словам начальника Управления по ФКиС администрации Челябинска, общая площадь помещений для занятий спортом в ДС «Юность» составит около 2300 кв. м. На первом этаже разместится Центр единоборств, в котором бOльшую часть территории займет тренировочный зал. Значительное место отведено под входное фойе для того, чтобы родители могли в комфортных условиях коротать время, пока их дети занимаются спортом. Также здесь будут оборудованы просторные раздевалки, душевые, методические кабинеты и комнаты для тренерско-преподавательского состава спортшкол.

Второй этаж займут представители танцевальных видов спорта из СШОР «Факел». Здесь будут оборудованы два спортзала для занятий фитнес-аэробикой — большой (250 кв. м) и малый (100 кв. м). Все тренировки детей будут проводиться на бесплатной основе. Впрочем, смогут заниматься спортом и взрослые — во внеурочное для воспитанников спортшкол время.

По словам заслуженного тренера России, директора СШОР «Буревестник» Федора Шарафисламова, открытие современного Центра единоборств на базе ДС «Юность» поможет вызвать дополнительный интерес у юных спортсменов и их родителей. В советское время спортивный объект был центром притяжения молодежи. Теперь в нем смогут заниматься представители бокса, тхэквондо, кикбоксинга, тайского бокса и ушу.

«Весь необходимый инвентарь и оборудование для тренировок у нас уже есть, все закуплено и складировано. До конца года планируем, что все пять наших спортшкол переедут на новую базу и начнут тренировки в комфортных условиях. Это будет прекрасным подарком к Новому году для юных спортсменов», — подытожил Максим Клещевников.

Напомним, что накануне стала известна судьба и пространства вокруг дворца спорта «Юность», где размещалась парковочная зона для автобусов. Планируется, что здесь будет оборудована площадка для занятий скейтбордингом. Кроме того, рядом разместятся теннисные столы и воркаут-площадка, также будет проведено озеленение и благоустройство прилегающей территории.