В Челябинске территорию у дворца спорта «Юность» благоустроят в 2022 году

Эксперты уже разрабатывают проект будущего общественного пространства

В Челябинске территорию у дворца спорта «Юность» благоустроят в 2022 году. Уже этой осенью арендатору предстоит освободить площадку, сообщили накануне, 30 августа, в пресс-службе городской администрации.

На портале «Активный житель 74» горожанам предложили выбрать объект, который будет благоустроен в 2022 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Наибольшее количество голосов набрала территория у дворца спорта «Юность».

«В связи с тем, что данный земельный участок находится в аренде, между администрацией города Челябинска и арендатором было заключено соглашение о досрочном расторжении договора. Документ предусматривает освобождение территории от расположенных на нем объектов силами арендатора текущей осенью. В настоящее время администрацией Центрального района совместно с управлением по архитектурно-градостроительному проектированию разрабатывается проект будущего общественного пространства»,— уточнили в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, автовокзал у дворца спорта прекратил свою работу 15 мая 2021 года.Автобусные маршруты распределили по трем городским станциям: «Синегорье», «Северные ворота» и «Областная больница».