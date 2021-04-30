Работников челябинского автовокзала «Центральный» переведут в пригородные кассы «Синегорья»

Последний рейс от спортивного комплекса «Юность» отправится 14 мая

В Челябинске проходит третий этап закрытия автовокзала «Центральный». С 15 мая автовокзал прекратит свою деятельность. Сейчас от станции у спортивного комплекса «Юность» отправляются автобусы только по двум направлениям: Екатеринбург и Уфа.

Как прокомментировал начальник ООО «Служба организации движения» города Челябинска Сергей Валеев, с 15 мая автобусные маршруты будут распределены по трем станциям города: «Синегорье», «Северные ворота» и «Областная больница».

Большинство сотрудников «Центрального» по мере распределения маршрутов были переведены на другие вокзалы города. С 15 мая оставшаяся часть специалистов перейдет на работу в новый пригородный автовокзал «Синегорья».

«Плановый переход автобусных направлений к трем автовокзалам города был разработан по согласованию с министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Были просчитаны все сроки и логистика, чтобы жители и гости города не почувствовали неудобств. Маршрутизация была составлена так, чтобы развести потоки общественного городского транспорта с движением междугородних автобусов», — пояснил Сергей Валеев.

Он отметил, что с каждым этапом перехода рабочая группа анализировала работу и исправляла ошибки.

Напомним, в ноябре прошлого года губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о закрытии автовокзала «Центральный». Решение было принято в целях повышения качества городской среды в центре города и возможного благоустройства как продолжения пешеходного маршрута по новой набережной реки Миасс. 73% южноуральцев в голосовании на портале «Активный житель 74» отметили, что в автовокзале около ДС «Юность» нет необходимости.