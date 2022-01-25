Возле дворца спорта «Юность» в Челябинске установят амфитеатр

Бетонные трибуны появятся летом этого года

В Челябинске продолжают выбирать подрядчиков для проведения масштабного благоустройства территории возле дворца спорта «Юность». Там раньше находился автовокзал, его закрыли в мае 2021 года. Ранее администрация Центрального района выбрала подрядчиков для проведения дорожных работ и озеленения. Теперь на сайте госзакупок объявили аукцион на установку возле «Юности» амфитеатра. Заявки собирают до 31 января. Конкурс назначен на 2 февраля.

Начальная цена контракта составляет 3,98 млн рублей. Параметры ступенчатой конструкции перечислены в техзадании. Подрядчику нужно будет доставить и смонтировать сборную трибуну с сиденьями. Материал — железобетон.

«Видимые грани элементов полностью обработаны силиконовой водоотталкивающей пропиткой с эффектом мокрого камня в два слоя. Сиденья трибуны установлены в шахматном порядке. Сиденье трибуны состоит из пяти досок из хвойных пород твердой древесины прямоугольного сечения 40 × 100 мм. Сиденье фиксируется при помощи крепежных изделий. Древесина пропитана колерованным маслом с УФ-фильтрами и антисептическими добавками в два слоя», — сказано в техническом задании.





Установить амфитеатр подрядчику нужно будет до 5 августа 2022 года. Гарантийный срок составляет 3 года.

Как ранее рассказывал глава Центрального района Виктор Ереклинцев, также планируется провести аукционы на освещение и установку малых архитектурных форм. Кроме того, возле «Юности» планируется установить первую в Челябинске боул-чашу — стационарную бетонную фигуру для скейтбординга и BMX, теннисные столы и воркаут-площадку.

Проект благоустройства пространства у ДС «Юность» управление архитектуры Челябинска представляло в конце декабря 2021 года. За обновление территории у Дворца спорта челябинцы проголосовали в рамках программы «Формирование современной городской среды на 2018—2024 годы».