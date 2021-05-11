В Челябинске закрывается автовокзал у дворца спорта «Юность»

15 мая все рейсы переносятся к станции «Южные ворота» у торгового центра «Синегорье»

Автовокзал «Центральный» на территории дворца спорта «Юность» прекращает свою работу с 15 мая. Последний автобус отправится из центра Челябинска 14 мая. Работников автовокзала «Центральный» переведут в пригородные кассы «Синегорья».

Автобусные маршруты будут распределены по трем станциям города: «Синегорье», «Северные ворота» и «Областная больница». В ноябре прошлого года губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о закрытии автовокзала «Центральный».

Решение было принято в целях повышения качества городской среды в центре города и возможного благоустройства как продолжения пешеходного маршрута по новой набережной реки Миасс. 73% южноуральцев в голосовании на портале «Активный житель 74» отметили, что в автовокзале около ДС «Юность» нет необходимости.