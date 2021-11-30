В Челябинске у «Юности» создадут экстрим-парк

На площадке появится первая в городе боул‑чаша для скейтбординга

В челябинском управлении архитектуры запроектировали пространство у ДС «Юность», где ранее был автовокзал. Уже со следующего года территория начнет меняться.

«Проекту быть, проект классный, создан на основе опроса, который мы проводили в конце лета. Многие писали о спортивной площадке, и она там будет», — поделился подробностями главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов на открытой дискуссии о городском благоустройстве на фестивале искусств «МАЧ».

В результате у «Юности» запроектирована первая в Челябинске экстремальная боул-чаша — стационарная бетонная фигура для скейтбординга и BMX. Кроме того, из спортивных объектов запланированы еще теннисные столы и воркаут-площадка.

В плане новой территории много зелени и отдельный комплекс качелей. А для удобства горожан в проекте предусмотрены места для фудтраков. Каждая такая точка будет оборудована доступами к сетям, чтобы не пришлось тянуть провода до ближайших столбов или коммуникаций «Юности».

Фестиваль «МАЧ», в рамках которого городские архитекторы и художники обсуждали искусство благоустройства, состоялся в Челябинске 26—28 ноября. И принес городу много эмоций, новостей и проектов.