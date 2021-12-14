Озеленение территории бывшего автовокзала в центре Челябинска проведут в 2022 году

Контракт на работы получила местная фирма

Компания «Стрела плюс» в 2022 году высадит на месте бывшего автовокзала «Центральный» деревья и кустарники. Итоги конкурса на озеленение территории возле дворца спорта «Юность», в котором участвовали восемь фирм, подвела администрация Центрального района Челябинска. Протокол опубликован на сайте госзакупок.

Начальная цена составляла 9,4 млн рублей. «Стрела плюс» предложила самую минимальную стоимость работ — 5,9 млн рублей. Средства направят из бюджета Центрального района.





Согласно техзаданию, подрядчику нужно провести благоустройство до 1 октября 2022 года. На территории, где еще недавно ездили автобусы и стояли киоски, появятся 5 тыс. кв. м газона, 153 дерева и почти 3 тыс. кустарников. В списке растений значатся липы, яблони Недзвецкого, остролистные клены, березы, сирень, кизильник, барбарис Тунберга, можжевельник казацкий и белый дерен.

В обязанности подрядчика включен и уход за посадками. Нужно будет косить газон, убирать сорняки, поливать, укрывать на зиму. Если растения погибнут в течение трех лет, то компания должна будет их заменить.

По данным базы «СБИС», ООО «Стрела плюс» зарегистрировано в марте 2017 года в Челябинске. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Владельцем с 2020 года значится Ольга Ершова, которая также является учредителем еще нескольких фирм и «Социального фонда развития Челябинской области Вячеслава Ершова». Она мать Вячеслава Ершова, который возглавлял Курчатовский районный совет депутатов, был депутатом Заксобрания региона. Чистая прибыль компании «Стрела плюс» в 2020-м составляла 615 тыс. рублей. Ранее фирма участвовала в 17 аукционах, в пяти из них побеждала. Контрактов было заключено на общую сумму 29,3 млн рублей. Подряды выполнялись для администрации Курчатовского района — устройство тропинок, содержание сквера, благоустройство территорий. Исполнение трех контрактов было прекращено по соглашению сторон.

Напомним, что автовокзал у дворца спорта «Юность» прекратил работу в мае этого года. Рейсы междугородних и пригородных автобусов распределили между другими вокзалами, а сотрудников перевели в пригородные кассы у «Синегорья». За проект благоустройства территории у ДС челябинцы проголосовали в рамках программы «Формирование современной городской среды на 2018—2024 годы». Накануне объявили аукцион на обновление асфальта, монтаж тротуарной плитки, создание велодорожки и детской игровой площадки.