В Челябинске перенесены все автобусные рейсы от ДС «Юность»

Автовокзал прекратил свою работу в минувшие выходные

В Челябинске все автобусные рейсы, которые ранее отправлялись от дворца спорта «Юность», перенесены на другие автовокзалы города. Это «Южные ворота», «Северные ворота», автостанция «Южная» и автовокзал, расположенный в ТК «Синегорье», сообщили в пресс-службе Миндортранса региона.

«При переносе рейсов на автовокзал „Южные ворота“ все рейсы пригородных маршрутов были переведены на новый Пригородный автовокзал, расположенный рядом с автовокзалом „Южные ворота“. Непосредственно от автовокзала „Южные ворота“ отправляется часть рейсов маршрутов межмуниципального, межрегионального и международного сообщения», — говорится в сообщении.

Отметим, что все маршруты остались действующими, перенос не повлиял на их работу. С расписанием можно ознакомиться на сайте.

Автовокзал «Центральный» на территории дворца спорта «Юность» прекратил свою работу с 15 мая.

