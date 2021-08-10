Строить ФОК в Уйском будет подрядчик, сорвавший сроки сдачи биатлонного комплекса в Златоусте

Сдача спортивного комплекса запланирована на лето 2022 года

ООО «Строительное транспортное предприятие Союз» стало победителем очередного аукциона на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым плавательным бассейном на улице Пионерской в селе Уйском. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Начальная цена составляла 164 млн рублей. Копейский «Союз» предложил построить ФОК за 155,9 млн рублей, конкурент по торгам — челябинское ООО «Риел-строй» — за 156,7 млн рублей. Средства на возведение каркасного четырехэтажного спортивного комплекса направят из бюджетов Челябинской области и Уйского района.

Строительство проведут по проекту ООО «Росспецпроект» из Томска. Положительное заключение госэкспертизы было получено в 2019 году. Площадь здания составит 2,2 тыс. кв. м. В ФОКе будут два бассейна: на первом этаже — 25-метровый, для учебно-тренировочного процесса и оздоровительных занятий (за смену его смогут посещать 40 человек), в цоколе — 10-метровый, для обучения плаванию детей и для маломобильных граждан (20 человек в смену). Зрительный балкон сможет вместить 30 человек. Также в спорткомплексе оборудуют тренажерный зал для разминки и инструктажа (с силовыми тренажерами и партами), душевые, раздевалки, туалеты.

В обязанности подрядчика входят подвод к зданию всех инженерных сетей, строительство подъездной дороги, благоустройство прилегающей территории (тротуары, озеленение, установка скамеек и урн).

«В нашем районе, несмотря на реку и пруды, нет оборудованных мест купания, которые бы соответствовали требованиям МЧС или министерства общественной безопасности. Обучение детей плаванию важно, это подчеркивают правительства и России, и Челябинской области. Уйский район расположен почти в центре области, но до ближайших городов 100–150 километров. Дошкольников у нас почти 1000, школьников — 2150, много людей рабочего возраста, пенсионеров. Жители постоянно ездят в бассейны в „Карагайский бор“, Миасс, Чебаркуль, Челябинск и Магнитогорск. ФОК с плавательным бассейном в селе Уйском важен для здоровья нации. Уверены, что объект будет востребован», — рассказал ИА «Первое областное» первый заместитель главы Уйского района Константин Демидюк.

Конкурс на возведение ФОКа в селе Уйском проводился уже в пятый раз. Первый устраивали в конце лета 2019 года. Победителем было челябинское ООО «СтройИнвест». По инициативе компании вскоре договор расторгли. Второй аукцион, организованный в июне 2020 года, выиграло ООО «Уникон-Урал Инжиниринг» из Челябинска. В феврале этого года заказчик расторг договор с компанией в одностороннем порядке из-за нарушений в сроках. Итоги повторного аукциона подвели в марте. Победителем признали ООО «Промышленные технологии — Сибирь» из Тюмени. В конце мая эта фирма и администрация Уйского района расторгли контракт по соглашению сторон «в связи с существенным изменением обстоятельств» и из-за отсутствия банковской гарантии. Единственным участником и победителем четвертого аукциона было АО «Авиапромстрой» из Москвы. Договор с компанией не подписали из-за невозможности подрядчика предоставить банковскую гарантию.

Две первые компании выполняли небольшой объем работы, третья и четвертая не приступали к исполнению контракта. Как ранее сообщали ИА «Первое областное» в администрации Уйского района, котлован под ФОК уже готов. Устройство наружных сетей канализации выполнено на 90%, а фундамента — на 97%. На 23% выполнено устройство монолитных стен и «диафрагм», на 50% — монолитных полов. Договоры по техприсоединению к электросетям, газо- и водопроводу, сетям водоотведения заключены. Общая строительная готовность ФОКа составляет 5%. Согласно заключению экспертизы, объект пригоден для дальнейшего строительства.

К работе подрядчику нужно будет приступить после подписания контракта. Срок исполнения договора — до 30 июня 2022 года. Гарантия на выполненные работы, материалы и оборудование устанавливается на 24 месяца. В случае обнаружения дефектов и недостатков в течение гарантийного срока — устранение за счет подрядчика.

По информации из базы «СБИС», ООО «Строительное транспортное предприятие Союз» («Стройтранссоюз») зарегистрировано в 2004 году в Копейске. Фирма состоит в Союзе строительных компаний Урала и Сибири. В 2020 году чистая прибыль составляла 700 тыс. рублей. По состоянию на 8 августа операции по банковским счетам компании приостановлены по решению ФНС.

Фирма участвовала в 48 аукционах, победив в 23 из них. Общая сумма договоров — 1,5 млрд рублей. В этом году организация получила контракты на строительство детского сада на 140 мест по улице Северной, 31 в Копейске и возведение ФАПа в поселке Черная Речка Саткинского района. Договор со «Стройтранссоюзом» на реконструкцию очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в Карабаше не заключили. Причиной стали выявленные УФАС нарушения в конкурсной документации.

Ранее компания строила школу в деревне Сарафаново Чебаркульского района, благоустраивала сквер кинотеатра «Мир» и ремонтировала площадь в поселке Увельском. Кроме того, «Стройтранссоюз» выступал генподрядчиком на строительстве биатлонного центра в Златоусте. Сроки проекта были сорваны. Контрольно-счетная палата Челябинской области выявила финансовые нарушения. На основании данных КСП в отношении соучредителя «Стройтранссоюза» Михаила Азаматова возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму не менее 4 млн рублей. В апреле этого года областная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Азаматова.

Из-за мошенничества при строительстве центра шорт-трека при «Уральской молнии» в Челябинске в мае прошлого года было возбуждено уголовное дело. Всего, по данным контрольно-счетной палаты региона и следственного комитета, было похищено 58 млн рублей. Фигурантами являются руководители ООО «Стройтранссоюз». В феврале этого года Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении исковых требований министерству строительства региона. С августа 2020 года ведомство требовало, чтобы ООО «Строительное транспортное предприятие Союз» устранило нарушения при исполнении контракта. На момент вынесения решения суда подрядчик исправил недостатки, поэтому суд отказал заявителю в требованиях.