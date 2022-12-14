ФОК с бассейном в Уйском районе построят к июлю 2023 года

Глава регионального Минстроя назвал точную дату завершения строительства

Сегодня, 14 декабря, глава регионального Минстроя Юлий Элбакидзе назвал окончательные сроки завершения строительства ФОКа с бассейном в Уйском районе. По словам чиновника, спортивный объект будет сдан в эксплуатацию к июлю 2023 года. В этом он заверил губернатора Алексея Текслера во время прямой линии главы региона с жителями Челябинской области.

В ходе прямой линии к Алексею Текслеру обратилась жительница Уйского района Виктория Шерстобитова. Она обратила внимание на то, что в 2019 году в селе Уйском начали строить бассейн, однако до сих пор на объекте работы ведутся с перебоями.

«Моей дочке уже три года. Проезжаем мимо стройки, а она меня все время спрашивает: „Мама, ну когда мы уже пойдем купаться в бассейн?“ Я и не знаю, что ей ответить. Этот спортивный объект очень нам нужен, всем жителям села. Когда нам его ждать?» — поинтересовалась жительница Уйского района.

Алексей Текслер заверил, что наслышан о проблеме со строительством ФОКа. Напомнил о том, что работы ведет уже третий подрядчик. Но призвал взять под личный контроль решение вопроса главу муниципального района и региональный Минстрой. Руководитель ведомства по видеосвязи заверил, что строительство объекта будет завершено к июлю 2023 года.

«Сейчас к работам подключена новая организация, закуплены все необходимые материалы, уже ведется активное строительство», — заверил Юлий Элбакидзе.

Алексея Текслера такой ответ не устроил. Он призвал главу Минстроя вести постоянный контроль и докладывать о ходе строительства ФОКа.

«Подрядчик плохой? Заменили одного, второго, третьего! Пообещали — значит, надо сделать! Это недоработка и муниципалитета, и министерства. Значит, так подрядчиков выбираете. Вы знаете, как я к таким проблемам отношусь! Чтобы я таких вопросов больше не слышал», — заявил губернатор.

Напомним, что в августе 2021 года стала известна компания, которая выиграла аукцион на строительства ФОКа с 25-метровым плавательным бассейном в Уйском районе. Торги на 155,9 млн рублей выиграло ООО «Строительное транспортное мероприятие „Союз“». Средства на возведение каркасного четырехэтажного спортивного комплекса были направлены из бюджета Челябинской области и администрации Уйского района.