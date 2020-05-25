Дело о хищении при строительстве шорт-трека в «Уральской молнии» завели в СК

Речь идёт о сумме в 58 миллионов рублей.

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В Челябинской области возбуждено уголовное дело по мошенничеству при строительстве центра шорт-трека при «Уральской молнии». Всего, по данным контрольно-счётной палаты региона и следственного комитета, было похищено 58 миллионов рублей. Дело было возбуждено по материалам совместной проверки КСП и прокуратуры региона сегодня, 25 мая.



«Материалы проверки, проведённой КСП по предложению Губернатора области А. Л. Текслера, легли в основу ещё одного уголовного дела, возбужденного региональным Следственным комитетом по части 4 статьи «Мошенничество» в отношении руководства ООО «СтройТрансСоюз» при строительстве «ФОК РЦ по шорт-треку Ледового Дворца „Уральская Молния“. Ущерб бюджету не менее 58 миллионов рублей»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе контрольно-счётной палаты региона.

Информацию о возбуждении уголовного дела подтвердили и в управлении следственного комитета по Челябинской области. По данным СК, в течение 2018 и 2019 годов должностные лица Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области и ОГКУ «Челябоблинвестстрой», вышли за пределы должностных полномочий и оплатили невыполненные работы и непоставленное оборудования в «Уральской Молнии».

«Это повлекло причинение ущерба бюджету в сумме 58 миллионов рублей. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц»,— сообщили в СУ СКР региона.

Напомним, ранее своё недовольство о том, что центр шорт-трека остался недостроен выразил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В пресс-службе главы региона подчеркнули, что чиновники удостоились нелестных комментариев, а руководитель региона не получил ответа ни на один из поставленных вопросов. Отметим, открытие площадки планировалось ещё декабре 2019 года, но объект до сих пор не готов.