Суд отказал региональному Минстрою в иске к подрядчику по строительству шорт-трека в Челябинске

Компания устранила недостатки при выполнении работ

Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении исковых требований министерству строительства региона. Ведомство требовало, чтобы ООО «Строительное транспортное предприятие Союз» («Стройтранссоюз») — подрядчик по строительству шорт-трека рядом с ледовым дворцом «Уральская молния» — устранило нарушения при исполнении контракта. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Областной Минстрой начал судиться со «Стройтранссоюзом» из-за необходимости устранения недостатков работ по шорт-треку еще в августе 2020 года. Тогда юристы ведомства заявляли, что работы на общую сумму около 6,5 млн рублей в конце 2019 года без каких-либо претензий приняло ОГКУ «Челябоблинвестстрой». В марте 2020 года КСП Челябинской области нашла многочисленные нарушения. «Стройтранссоюз» устранять их не стал. На момент вынесения решения суда (4 февраля 2020 года) подрядчик исправил недостатки, поэтому суд отказал заявителю в требованиях.

По данным картотеки арбитража, «Стройтранссоюз» выступает ответчиком по девяти арбитражным делам. Истцами выступают Минстрой Челябинской области, администрация Южноуральска (компания достраивала проблемную ледовую арену «Южный Урал» в Южноуральске, КСП региона выявила многочисленные нарушения, возбуждено уголовное дело о халатности). Исковые претензии также предъявляет спортивная школа им. С. И. Ишмуратовой. Напомним, «Стройтранссоюз» выступал генподрядчиком на строительстве биатлонного центра в Златоусте. Сроки проекта были сорваны, кроме того, финансовые нарушения выявила Контрольно-счетная палата Челябинской области. На основании данных КСП в отношении соучредителя «Стройтранссоюза» Михаила Азаматова возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму не менее 4 млн рублей.

Из-за мошенничества при строительстве центра шорт-трека при «Уральской молнии» в мае прошлого года было возбуждено уголовное дело. Всего, по данным контрольно-счетной палаты региона и следственного комитета, было похищено 58 миллионов рублей. Фигурантами являются руководители ООО «Стройтранссоюз». Также, по данным регионального управления СКР, в течение 2018 и 2019 годов должностные лица Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области и ОГКУ «Челябоблинвестстрой» вышли за пределы должностных полномочий и оплатили невыполненные работы и непоставленное оборудование для шорт-трека.