В Уйском районе 68 частных домов подключат к газу этой осенью

Завершить работы по строительству газопровода в северной части села Уйское планируют в третьем квартале 2021 года

Этой осенью в северной части села Уйского планируют завершить строительство газопровода и подключить к газу 68 частных домов, сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области.

В 2021 году Уйский район получил 32 миллиона рублей из областного бюджета на строительство объектов газоснабжения. Более половины средств — почти 18,6 миллиона рублей — направили на газификацию северной части села. На сегодняшний день в границах улиц Дорожников, Островского, Пугачева и Октябрьской строят газопровод протяженностью 6069 метров, завершить работы и подключить к газу 68 домов планируют уже этой осенью.

«Для завершения строительства второй очереди газопровода застроенной части села Уйского подана заявка на 2022 год в министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области для выделения субсидии в размере 15 968 000 рублей. После пуска объекта в целом возможность подключения к газу получат 260 индивидуальных жилых домов и четыре многоквартирных дома»,— отметил начальник отдела ЖКХ администрации Уйского района Амур Упаков.

Работы ведутся в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области».