В Челябинской области отложили строительство ФОКа с бассейном

Победитель аукциона не смог заключить контракт на работы

В конце июня администрация Уйского района Челябинской области в четвертый раз провела аукцион по выбору подрядчика для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым плавательным бассейном. Объект должен появиться в селе Уйском на улице Пионерской.

Единственным участником и победителем стало АО «Авиапромстрой» из Москвы. С этой фирмой в течение 10 дней со дня проведения аукциона планировалось заключить контракт на 160,6 млн рублей (компания снизила стоимость с начальной цены 161,4 млн рублей). Однако договор не был подписан. Информация об отмене процедуры заключения контракта опубликована на сайте госзакупок. Исполняющий обязанности главы Уйского района первый заместитель Константин Демидюк прокомментировал ситуацию ИА «Первое областное».

«В условиях контракта прописано, что нужна предоплата со стороны заказчика и банковская гарантия со стороны подрядчика. Сумму гарантии в размере 33,89 млн рублей „Авиапромстрой“ предоставить не смог. „Русский народный банк“ по неизвестной нам причине гарантию компании не предоставил. Таким образом она не исполнила существенную часть торгов. Заключение муниципального контракта на производство работ не представляется возможным», — пояснил Константин Демидюк.

Замглавы муниципалитета также отметил, что это уже второй подрядчик, которому банк не предоставил банковскую гарантию. В прошлый раз в такой же ситуации была компания «Промышленные технологии — Сибирь» из Тюмени. Возможно, у банков есть какие-то претензии.

«Поскольку сдвигаются сроки проведения аукциона, нам необходимо переделать документацию, скорректировав сроки исполнения контракта. Также нужно применять новый коэффициент, он изменяется поквартально. На следующей неделе мы объявим аукцион вновь. Условия не изменятся. Но изменятся сроки выполнения работ. Увеличится цена в связи с применением нового коэффициента», — добавил Константин Демидюк.

Средства на строительство каркасного четырехэтажного ФОКа направят из бюджетов Челябинской области и Уйского района. Проект для возведения объекта разработан ООО «Росспецпроект» из Томска. Положительное заключение госэкспертизы получено в 2019 году.

Согласно проекту, в физкультурно-оздоровительном комплексе должны быть два бассейна (размером 25 и 10 метров), тренажерный зал, душевые, раздевалки и туалеты. Предусмотрены строительство подъездной дороги и благоустройство прилегающей территории.