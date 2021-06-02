В Увельском и Саткинском районах построят ФАПы

Подрядчиков определили со второго раза

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области подвело итоги трех аукционов на разработку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Медицинские учреждения появятся к концу года в поселках Зеленый Лог и Формачево Увельского района и в поселке Черная Речка Саткинского района. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Напомним, что в конце апреля Минстрой Челябинской области объявлял аукционы для выбора подрядчиков, которые построят девять ФАПов в муниципалитетах региона. Однако во второй половине мая удалось найти компании для возведения только шести объектов.

Компания «А-Холдинг» как единственный участник торгов получила контракты на строительство медучреждений в Зеленом Логе и Формачево (по 7,98 млн рублей). В мае эта же организация выиграла аукционы на возведение ФАПов в Летягино Южноуральского городского округа и Мирном Увельского района (по 7,98 млн рублей). Фельдшерско-акушерский пункт в Черной Речке построит ООО «Строительное транспортное предприятие Союз». Эта фирма тоже была единственным участником конкурса, с ней заключат договор на 7,94 млн рублей.

Согласно документации, победителям аукционов нужно будет в июне-июле этого года провести проектно-изыскательские работы. С августа до 30 октября необходимо построить фельдшерско-акушерские пункты и поставить для них оборудование. Средства на все работы направят из федерального и областного бюджетов.

По данным базы «СБИС», ООО «А-Холдинг» зарегистрировано в 2016 году в Челябинске. Организация участвовала в 198 аукционах, в 90 из них победила (общая сумма контрактов составляет 200,5 млн рублей). Среди недавних работ — благоустройство развязки на пересечении автодороги Меридиан с Копейским шоссе в Челябинске, ремонт ФАПа в деревне Краснокаменка Уйского района, реконструкция парка культуры и отдыха в Карталах. Фирма входит в Союз строительных компаний Урала и Сибири, Союз проектных организаций Южного Урала и Ассоциацию изыскателей Северо-Кавказского округа.

ООО «Строительное транспортное предприятие Союз» зарегистрировано в 2004 году в Копейске. Фирма заявлялась на 45 аукционов, побеждала в 21. Общая сумма договоров — 1,35 млрд рублей. В этом году организация получала контракт на строительство детского сада на 140 мест по улице Северная, 31 в Копейске. Ранее строила школу в деревне Сарафаново Чебаркульского района, благоустраивала сквер кинотеатра «Мир» и ремонтировала площадь в поселке Увельский. Фирма состоит в Союзе строительных компаний Урала и Сибири.