В Карабаше в 2023 году завершат реконструкцию очистных сооружений

Город много лет нуждается в модернизации системы водоотведения

Единственным участником и победителем аукциона на реконструкцию очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в Карабаше стало ООО «Строительное транспортное предприятие Союз». Начальная цена контракта составляла 399,5 млн рублей, столько и получит подрядчик. Заказчиком работ является МУП «Карабашское коммунальное предприятие». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Напомним, что в феврале в федеральном Фонде содействия реформированию ЖКХ заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль, представители регионального Минстроя и администрации Карабаша защитили проект «Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в Карабаше». Очистные сооружения «Южные» были введены в эксплуатацию в 1977 году. Сейчас они не работают, очистка сточных вод не проводится.

В Минстрое отмечали, что «проект модернизации предполагает новое строительство очистных сооружений с комбинированной технологической схемой, сочетающую глубокую двухстадийную биологическую очистку, доочистку и последующее обеззараживание сточных вод». Средства направят Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджеты Челябинской области и Карабашского городского округа, МУП «Карабашское коммунальное предприятие». Согласно графику работ, проект будет реализован в три этапа до 20 сентября 2023 года. Ежесуточная мощность новых очистных сооружений составит 2,5 тыс. куб. м. Очистка будет глубокой и двухэтапной.

Добавим, что, по данным министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, срок окупаемости проекта по реконструкции очистных сооружений составляет 10 лет при условии участия средств Фонда ЖКХ. В противном случае период затянулся бы на 15 лет и более. Строительство очистных сооружений не приведет к повышению платы за коммунальные услуги. Вместе с этим произойдет снижение расходов на электроэнергию и операционных расходов.

ООО «Строительное транспортное предприятие Союз» зарегистрировано в 2004 году в Копейске. В 2020 году чистая прибыль составляла 700 тыс. рублей. Фирма участвовала в 47 аукционах, победив в 23 из них. Общая сумма договоров — 1,35 млрд рублей. В этом году организация получала контракты на строительство детского сада на 140 мест по улице Северной, 31 в Копейске и возведение ФАПа в поселке Черная Речка Саткинского района. Ранее строила школу в деревне Сарафаново Чебаркульского района, благоустраивала сквер кинотеатра «Мир» и ремонтировала площадь в поселке Увельский. Фирма состоит в Союзе строительных компаний Урала и Сибири.