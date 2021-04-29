Дело о мошенничестве при строительстве центра шорт-трека в Златоусте направлено в суд

Ущерб городу превысил 39 миллионов рублей

Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении заместителя директора по капитальному строительству ООО «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова. Он обвиняется в мошенничестве при строительстве биатлонного центра в Златоусте. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что Азаматов вносил заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ при строительстве биатлонного центра имени Светланы Ишмуратовой, а также использованных материалов и смонтированного оборудования.

«Своими действиями заместитель директора учреждения похитил денежные средства в общей сумме более 39 млн рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ущерб МО „Златоустовский городской округ“», — рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

В отношении замдиректора фирмы было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Расследование уголовного дела завершено. Прокуратура направила материалы в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в деле о строительстве центра шорт-трека фигурирует и бывший директор «Челябоблинвестстроя» Алексей Абаимов. По версии следствия, он получил 1,5 миллиона рублей от заместителя директора ООО «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова за приемку работ по строительству. В отношении Алексея Абаимова были возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»), части 4 статьи 159 («Мошенничество») и части 1 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Также в деле о получении взятки при строительстве биатлонного центра фигурирует заместитель министра строительства области Татьяна Антонова. Чиновнице предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Антонову и Абаимова выпустили из СИЗО до поступления дела в суд.