На западном берегу Шершней построят вторую станцию очистки воды

Объект возведут до осени 2024 года

Возле деревни Малиновка и поселка Западного Сосновского района в 2024 году начнет работу станция водоподготовки № 2. На строительство готовы направить 573,9 млн рублей. Это начальная цена аукциона, который проводит «ЮжУралВодоканал». Подрядчика выберут 30 июня, сказано на портале госзакупок.

Победитель аукциона должен будет начать строительство водоочистной станции после получения от заказчика разрешения на работы — не позднее 31 августа нынешнего года. Завершить возведение объекта нужно за 12 месяцев. Гарантийный срок на станцию составит не менее пяти лет, а на оборудование — три года. В течение этого времени подрядчик обязан за свой счет устранять неисправности, если они появятся.

По данным Росреестра, земельный участок имеет площадь 5200 квадратных метров. Разрешенное использование — под строительство водозаборной станции. Кадастровая стоимость — почти 576 тыс. рублей.

Новая станция подготовки питьевой воды запроектирована на мощность до 10 тыс. кубических метров в сутки. Ее построят возле действующего аналогичного объекта с максимальной производительностью 5 тыс. кубометров воды в сутки. «ЮжУралВодоканал» занимается водоснабжением и водоотведением новых поселков на западном берегу Шершней. Там продолжается активное строительство жилья, и качественное водоснабжение важно для развития территории. Вода будет проходить, как и на действующей станции, три ступени механической очистки с осуществлением бактериологического и физико-химического лабораторного контроля на разных стадиях подготовки.

В апреле и мае этого года жители новых микрорайонов в поселке Западном жаловались на отключения воды. «ЮжУралВодоканал» объяснял перебои аварией на водозаборе. Прокуратура региона оштрафовала компанию за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.

Добавим, что на днях «ЮжУралВодоканал» объявил аукцион на строительство очистных сооружений в Кременкуле. Планируется увеличить их мощность до 10 тыс. кубометров в сутки. Начальная стоимость работ составляет 1,9 млрд рублей. Строительство должны завершить до 30 ноября 2024 года.

Напомним, что на другом берегу Шершней — в поселке Сосновка Центрального района Челябинска — в рамках федерального проекта «Чистая вода» строят станцию ультрафиолетового обеззараживания воды. Ее возводят на очистных сооружениях МУП «ПОВВ». Вода через новую систему очистки пойдет в Челябинск, Копейск, Еманжелинск, Коркино, а также населенные пункты Сосновского района. Планируется, что в полную силу установка заработает к концу 2023 года. Новая технология позволит создать надежный барьер против патогенных микроорганизмов, в том числе хлорустойчивых, обеспечить сокращение использования хлорорганических соединений.