Компанию оштрафовали за отсутствие воды в микрорайонах под Челябинском

В минувшем апреле «засуху» испытали жители Западного и Кременкуля

Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях в отношении ООО «ЮжУралВодоканал». Как сообщили в областной прокуратуре, поводом к этому стали отключения водоснабжения в Кременкуле и поселке Западном Сосновского района. В минувшем апреле жители сразу нескольких жилых комплексов остались без холодной воды. Водоснабжение отсутствовало больше суток, что и привело к штрафу.

Прокурорская проверка показала, что водоснабжение ограничили утром 8 апреля из-за аварии на водопроводной сети. Полностью подачу воды восстановили только после десяти часов следующего дня, 9 апреля. Без воды остались жители Кременкуля, поселка Западного и целого ряда микрорайонов, расположенных в округе: это Вишневая Горка, Залесье, Просторы, Привилегия, Белый Хутор, Женева, Конфетти, L-town, Терема, Пригородный.

Кроме того, 15 апреля жители микрорайонов Вишневая Горка, Привилегия, Залесье и Белый Хутор, включая поселок Западный, вновь испытали небольшую «засуху».

«По указанным фактам прокуратурой в отношении ООО „ЮжУралВодоканал“ возбуждены два дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). По результатам рассмотрения юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафов на сумму 10 тысяч рублей», — сообщили в надзорном ведомстве.

Впрочем, можно предположить, что эти штрафные санкции могут стать для этой организации не последними. Накануне в соцсетях вновь появились жалобы на воду, а точнее, на ее отсутствие в тех же микрорайонах. Восстановили подачу лишь к позднему вечеру воскресенья, 28 мая. Еще одна крупная коммунальная авария на сетях «ЮжУралВодоканала» произошла на прошлой неделе, из-за чего без воды остались 20 домов на Тополиной Аллее.

Ранее ИА «Первое областное» подробно рассказывало о проблемах с водой в Западном. Местные жители пожаловались на отсутствие информации в момент аварии. Оказалось, что тогда на водозаборных трубах, расположенных на дне Шершневского водохранилища, произошел излом. Версии о слишком уплотненной застройке этой местности и о снижении уровня воды в Шершнях оказались слухами.