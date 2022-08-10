В Бакале за два года реконструируют станцию очистки питьевой воды

Роспотребнадзор признал воду в городе не соответствующей нормам

В городе Бакале Челябинской области готовятся реконструировать отстойно-фильтровальную станцию для повышения качества питьевой воды, сообщили ИА «Первое областное» в администрации Саткинского района. Ранее проверка прокуратуры показала, что качество воды в городе не соответствует нормам.

По словам начальника управления ЖКХ Саткинского муниципального района Дмитрия Карандашова, проект реконструкции очистных сооружений города Бакала сейчас проходит госэкспертизу.

«Когда будет завершена эта процедура, администрация Саткинского района направит заявку в областное правительство на выделение средств на проведение работ по полной реконструкции отстойно-фильтровальной станции бакальских очистных сооружений», — сообщил Дмитрий Карандашов.

Контракт на выполнение работ будет заключать администрация Бакальского городского поселения. Ориентировочный срок проведения реконструкции — два года. Предварительная стоимость работ составляет около 500 млн рублей.

Ранее за низкое качество питьевой воды в городе Бакале прокуратура оштрафовала директора МУП «Водоканал».

«По поручению городской прокуратуры территориальным отделом Роспотребнадзора проведены лабораторные исследования проб питьевой воды. В соответствии с заключением качество питьевой воды в городе Бакале установленным нормативам не соответствует по ряду показателей», — отметили в надзорном ведомстве.

Не соответствующую нормам питьевую воду также нашли в пригороде Челябинска — поселке Петровском Красноармейского района. После вмешательства прокуратуры управляющая компания «Стройгарант» устранила нарушения.