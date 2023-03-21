В Аргаяше построят станцию очистки воды

На работы готовы выделить 154 млн рублей

Администрация Аргаяшского района Челябинской области начала поиск подрядчика для решения давно назревшей проблемы — обеспечения жителей села Аргаяш качественной питьевой водой. Там планируют построить водонасосную станцию и станцию водоочистки. Они расположатся рядом со скважинами в 2,2 км на запад от окраины села. Две скважины будут основными, одна — резервная. На эти цели готовы выделить 154 млн рублей. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.Строительство станций пройдет в рамках федерального проекта «Чистая вода». Еще два года назад после особенно засушливого лета перед жителями Аргаяша появилась проблема забора качественной питьевой воды, сообщает местное издание «Аргаяш Медиа». Многие ездили за водой в Аязгулово или покупали бутилированную воду в магазинах. В селе даже появился человек, который предлагал задорого установить средство для очистки воды.В 2016 году к администрации Аргаяшского сельского поселения подали иск о бездействии и необеспечении жителей качественной питьевой водой, уточняет издание. В 2020 году вопрос чистой воды обсудили во время рабочего визита губернатора Челябинской области Алексея Текслера в район. Издание уточняет, что после этого дело сдвинулось с мертвой точки и для проектно-изыскательских работ для строительства станции выделили 4 млн рублей. Исследование показало, что в двух скважинах вода соответствует всем требованиям.Заявки на участие в конкурсе по строительству станций принимают до 28 марта. Подрядчик-победитель должен выполнить все работы в два этапа и завершить их к 31 декабря 2024 года.