Специалисты объяснили причины перебоев с водой в поселке Западном

Сейчас в ситуации разбираются Следственный комитет и Минстрой региона

Последние две недели для жителей нескольких жилых комплексов поселка Западного в Сосновском районе омрачились отключением воды. Компания «ЮжУралВодоканал», которая отвечает за подачу воды в эти микрорайоны, объяснила, что на сетях произошла авария. Впрочем, жители отмечают, что проблемы с водой в их домах не редкость. В ситуации разбиралось ИА «Первое областное». Микрорайоны Залесье, Привилегия, Вишневая Горка, Женева, Белый Хутор находятся на западном берегу Шершневского водохранилища, откуда в их дома поступает вода. Но, по рассказам жителей, частенько подается она с перебоями. А за последние две недели поселок и вовсе оставался без воды дважды: с 8 по 10 апреля, а также с 14 по 16 апреля.

Сперва люди били тревогу в социальных сетях. По данным Центра управления регионом, за два дня от жителей поселка пришло около 100 обращений о проблемах с водой в домах. О крупной коммунальной аварии они сообщили и в видеоролике, который затем направили главе СК России Александру Бастрыкину. Следователи пришли к выводу, что права жителей были нарушены, было возбуждено уголовное дело (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

Журналист информагентства побывал в поселке Западном и пообщался с жителями. Жалоб у них оказалось немало, но одна из ключевых — проблемы с водой.

«Сейчас с напором воды у нас нормально. Но когда случилась эта авария, никакой достоверной информации о том, что произошло, у нас не было. Нас никто не информировал об отключении. Кто-то из жителей узнал потом, мы с соседями успели сделать небольшой запас. Обещали включить до 12 часов следующего дня, а по факту мы целые сутки сидели без воды. Привезли воду в бочке, а она техническая, ее пить нельзя. То есть мы остались без воды. Эта авария показала нам, как мы будем жить дальше, а дальше жить будет плохо», — рассказал житель Белого Хутора Александр Селиванов.

«Я переехала в поселок не так давно, до этого жила на Тополиной Аллее, и никаких проблем с водой там не было. Я хочу понять, почему происходит так, что, когда я отношусь к городу Челябинску, у меня нет проблемы с водой. А когда я отношусь к Сосновскому району, у меня возникают такие вопросы. Это огромный резонанс внутри меня, какая-то внутренняя несправедливость. Получается, если люди живут в поселке, их просьбы игнорируются?» — высказалась еще одна жительница Залесья.

Ситуацию объяснили в администрации Сосновского района и Минстрое Челябинской области. «На сегодняшний день полностью подача восстановлена во всех населенных пунктах и микрорайонах, вода есть. Во время первой аварии мы выехали на место, но поняли, что быстро ее устранить не получится. Начали организовывать подвоз воды до микрорайона. Было 7 машин, по графику ходили по каждому микрорайону. Авария к вечеру была устранена, но, к сожалению, воду подали чуть позже. Ушло более 10 часов, чтобы устранить аварию», — рассказал глава Сосновского района Евгений Ваганов.

«В первый раз воду отключили из-за аварии. На водозаборных трубах, которые расположены на дне Шершневского водохранилища, произошел излом. Объем поступаемой воды оказался меньше. Какое-то время за счет резервных резервуаров вода поступала в дома, а затем подача прекратилась. Второй раз отключение было потому, что компания занималась техническим обслуживанием водозаборной станции. Они меняли фильтры, очищали устройства от иловых отложений, что также повлекло перерыв в водоснабжении. То есть последнее отключение было плановым, информация об этом должна быть заранее опубликована для жителей. Но в данной ситуации это произошло внезапно для них», — ответил глава Минстроя региона Юлий Элбакидзе.

Жители предполагают, что перебои с подачей воды могут быть связаны с продолжающейся застройкой поселка Западного.

«Трудности с водой мы ощущаем уже давно. Я связываю это с тем, что сейчас в нашем поселке темпы ввода жилья кратно опережают строительство инженерных сетей. Есть земля и застройщик, который получает технические условия и под них проектирует мощности. Получается, что перед строительством наших домов либо никто не просчитывал их, либо делал это неправильно. И сейчас мы имеем такие проблемы с водой, сети не справляются. Мы не противники стройки в поселке. Строительство новых домов здесь — это второстепенный момент. Главный вопрос, чтобы на первоначальном этапе корректно рассчитывались мощности соизмеримо с объемами жилой площади», — отметил житель Залесья Дмитрий Кратвольд.

В Минстрое заверили, что ситуация не связана с объемами нового строительства. Водозабор рассчитан на 5 тысяч кубометров действующей мощности. А поселок сегодня фактически потребляет в среднем 2,5—3 тысячи кубометров, то есть остается запас воды.

Еще одна версия, высказанная жителями: на перебои с водой мог повлиять недостаточный уровень воды в Шершневском водохранилище. Но и на эти опасения жителей ответили специалисты.

«Уровень Шершней на 22 см выше прошлого года. И это еще не предел, будут паводки, и из Аргазей будет увеличиваться сброс. Такая ситуация каждый год, и на водозабор она не влияет. Если смотреть в целом озера, не водохранилища, то, как подтверждают ученые, в Западной Сибири и на Урале везде наблюдаются понижения — это естественные 50-летние циклы, и мы на пике, скоро вода будет прибывать», — отметил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Кроме того, министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев подчеркнул, что паводок еще не закончился и он может продлится до конца мая — начала июня. Соответственно, уровень воды в Шершнях еще подрастет. Даже если естественного пополнения окажется недостаточно, есть резервные источники — Аргази и Долгобродское водохранилище.

К слову, Челябинск и поселок Западный пополняются водой за счет одного и того же источника — Шершней. Но в дни аварий в Западном в Челябинске коммунальных аварий с водой отмечено не было.

«Шершни являются единственным питьевым источником города Челябинска, Копейска, Еманжелинска и Коркино. Подача воды ведется в штатном режиме. Каждые четыре часа ведется мониторинг состояния подаваемой воды», — рассказал гендиректор МУП «ПОВВ» Сергей Хабиров.

Специалисты полагают, что проблемы с водоснабжением поселка вызваны ненадлежащей эксплуатацией инфраструктуры источника водоснабжения со стороны владельца водозабора «ЮжУралВодоканал». Также из собственных источников ИА «Первое областное» стало известно, что перебои с водой в Западном произошли именно из-за того, что труба была забита иловыми отложениями, а значит, несвоевременно была очищена.

«В данном случае проблема, о которой говорят люди, в „ЮжУралВодоканале“, их эксплуатации и обслуживании сетей. Поэтому разбираться с нехваткой воды жителей и аварийными ситуациями должен подрядчик. Их бездействие и, прямо скажем, халатность и привели к такой ситуации. Само водохранилище здесь ни при чем», — говорит Рашид Исмаилов.

Сейчас ситуация находится на контроле Следственного комитета и регионального Минстроя.