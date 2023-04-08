Несколько микрорайонов под Челябинском остались без воды на весь день из-за аварии

Рассказываем, когда планируют возобновить водоснабжение

Сегодня, 8 апреля, жители нескольких ЖК в Сосновском районе остаются без воды с ночи. Известно, что ни горячей, ни холодной воды нет в «Вишневой горке», «Залесье», «Женеве» и других.

«Это уже просто безобразие! Я сижу с маленьким ребенком, не могу нормально сделать уборку, приготовить что-то и даже просто искупать ребенка! Время 5-ый час, они воду не собираются включать?!»— негодует жительница «Вишневой горки» Юлия Фоменко.

«Этот беспредел с водой уже достал. Отключают ее без предупреждения»,— пожаловался Сергей Катков еще в шесть утра.

«С 0:10 часов 8 апреля до устранения аварийной ситуации отсутствует холодное и горячее водоснабжение в жилых домах, расположенных в микрорайонах: „Просторы“, „Залесье“, „Вишневая горка“ и в поселке „Женева“ в связи с аварийной ситуацией на внешних сетях водоснабжения ЮжУралВодоканала»,— такое сообщение опубликовали администраторы паблика «Вишневой горки» в соцсети «ВКонтакте».

В диспетчерской ЮжУралВодоканала журналисту ИА «Первое областное» подтвердили, что авария произошла на внешних сетях.

«Авария устраняется, предположительно, через три часа начнется заполнение системы»,— сообщила оператор аварийной службы.