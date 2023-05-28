Жителей поселка под Челябинском оставили без воды в 30-градусную жару

Когда обещают восстановить водоснабжение

Жители поселка Западный в Сосновском районе остались без воды в тридцатиградусную жару. Жалобы на отсутствие горячего и холодного водоснабжения появились в ночь на 28 мая в пабликах микрорайонов Вишневая горка, Залесье, Белый Хутор, Привилегия и других.

«Доброй ночи, что с водой у нас? Воды нет никакой. Вишневая аллея, 15»,— пожаловалась жительница «Вишневой горки» Виктория Южакова.

«Изумрудная, 1, нет воды. Я, конечно, понимаю, что ночь и можно выключить, но я с работы только приехал. Даже чайник не поставить»,— написал пользователь Петр Петров.

«Опять началось! В воскресенье сто процентов отключат на весь день, а то и на несколько»,— написала Ирина Семенова.

«В Залесье тоже нет воды»,— уточнила Зоя Хакимьянова.

В пресс-службе «Южуралводоканала» вечером 27 мая сообщили об ограничении подачи воды в поселке Западный по техническим причинам. Утром 28 мая в компании уточнили, что проводятся восстановительные работы, и воду дадут только к 19:00. На протяжении дня воду будут включать интервалами в микрорайонах и ЖК.

Жителей поселка Западный оставляли без воды несколько раз в апреле текущего года. Отключения происходят преимущественно в выходные дни.