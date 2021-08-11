В пострадавшем от пожара поселке Джабык построят физкультурно-оздоровительный комплекс

Начать возведение нового спортивного комплекса планируют в 2022 году

В прошедшую пятницу, 6 августа, в рамках официального визита на Южный Урал Владимир Путин обсудил с Алексеем Текслером вопросы восстановления населенных пунктов и помощи погорельцам. Губернатор Челябинской области, помимо доклада о работах по восстановлению сгоревших сооружений, высказал предложение о строительстве в поселке Джабык Карталинского района физкультурно-оздоровительного комплекса. Средства на строительство, которое запланировано на 2022 год, будут выделены из областного бюджета, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По мнению главы региона, новый объект даст возможность местным жителям заниматься спортом в комфортных условиях.



«На данный момент администрация Карталинского муниципального района готовит проектно-сметную документацию по строительству универсального спортивного зала в Джабыке. Планируется, что там будет площадка для волейбола, баскетбола, мини-футбола, а сам зал будет максимально удобным и комфортным, его смогут посещать не только жители Джабыка, но и соседних населенных пунктов», — отметил министр спорта Челябинской области Максим Соколов.

Напомним, ранее Алексей Текслер ранее заявлял об оказании материальной помощи жителям поселков Джабык и Запасное.

В Джабыке тем временем продолжается строительство новых домов для погорельцев. Завершить все работы компаниям необходимо до 1 октября 2021 года.

Алексей Текслер заявил, что на Южном Урале будет усилена работа по поддержке спорта. В частности, будут достраивать заброшенные спортивные объекты и начинать строительство спортивных комплексов в городах и районах Челябинской области. Например, в Сатке дан старт строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным ледовым покрытием. Его появления жители города ждут уже много лет. В Бакале появится физкультурно-оздоровительный комплекс. Он будет построен за счет средств инвестора и станет первым ФОКом в городе.

Новый ФОК с бассейном построят в Магнитогорске. Его цена — 253 млн рублей. Продолжается возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в Верхнем Уфалее. Новый ФОК появится в Кыштыме уже в конце 2022 года. Найден подрядчик на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым плавательным бассейном в селе Уйском.