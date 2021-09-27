Дорогу к поселку Джабык построят к 15 декабря

Средства направят по распоряжению правительства России

Аукцион по поиску подрядчика для выполнения капитального ремонта автомобильной дороги Фершампенуаз — Париж — железнодорожная станция Джабык (на участке км 30 — км 49) объявило министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 6 октября. На тот же день запланирован аукцион.

Проектную документацию разрабатывало ООО «Арион» из Уфы. Согласно материалам, дорога протяженностью 19 км будет двухполосной. Ширина полосы движения составит 3 м, проезжей части — 6 м, пешеходной части тротуара — 2 м. Вид покрытия — асфальтобетон.

Начальная цена контракта составляет 465,7 млн рублей. Средства направят из федерального бюджета. Напомним, что вопрос финансирования строительства асфальтовой дороги от поселка Джабык Карталинского района до села Париж Нагайбакского района губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсуждал 6 августа с президентом Владимиром Путиным во время визита главы государства на Южный Урал. 19 августа правительство РФ одобрило выделение Росавтодору в 2021 году из резервного фонда дополнительных средств на этот проект.

Ранее построить асфальтированную дорогу от Джабыка до Парижа Алексея Текслера просили жители Джабыка, пострадавшие в июле этого года от природных пожаров. Хорошего пути, связывающего два населенных пункта, никогда не было. После огня, по словам местных жителей, дорога превратилась в стиральную доску.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев в августе отмечал, что «основной объем работ планируется выполнить до конца 2021 года. Несмотря на жесткие временные рамки, работы будут выполнены в срок и качественно». Согласно техзаданию, завершить строительство подрядчику нужно до 15 декабря этого года.